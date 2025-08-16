Milan, chi è Okoli? Due numeri sono importanti. Ecco il possibile ruolo

Come possiamo vedere, ha giocato si al centro, ma soprattutto verso il centro sinistra e potrebbe essere quindi utile sia come centrale a quattro che come braccetto nella difesa a tre a sinistra. Potrebbe essere quindi un punto a favore, visto che Allegri potrebbe giocare con entrambi i moduli in stagione. Tra i pro ovviamente anche le percentuali ottimi sui duelli vinti e i dribbling difesi. Poi anche l'età e il possibile prezzo: Okoli potrebbe essere una soluzione, un'opportunità, magari anche in prestito, ma dai costi relativamente bassi. In più è italiano ed è un classe 2001. Potenzialmente potrebbe crescere molto nel Milan e con Allegri, magari partendo da sostituto dei titolari.