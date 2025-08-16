Milan, chi è Okoli? Due numeri sono importanti. Ecco il possibile ruolo

Pianeta Milan
Milan, Okoli potrebbe essere l'ultimo colpo del mercato rossonero? Il Diavolo potrebbe cercare un altro difensore. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Milan, Okoli potrebbe essere il colpo finale in entrata del calciomercato rossonero? Secondo le ultime, infatti, il Diavolo potrebbe pensare anche a un ulteriore innesto in difesa dopo gli arrivi di De Winter e Athekame. Il Milan sarebbe concentrato sull'attaccante, ma potrebbe essere sempre vigile alle occasioni del mese di agosto. Il difensore centrale del Leicester è nato a Vicenza ed è cresciuto calcisticamente tra Vicenza e Atalanta. Dal 2024 ha lasciato l'Italia passando al Leicester. Secondo il sito Transfermarkt, il suo valore di mercato potrebbe essere di circa 10 milioni di euro. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri della scorsa stagione.

Andiamo a vedere i numeri del difensore grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Okoli ha giocato 23 partite durante la scorsa stagione, di cui 16 da titolare. Un solo gol e 3 partite senza subirne. Poco più di un contrato per partita. Ottime percentuali per quanto riguarda la precisioni dei passaggi, i duelli vinti e soprattutto i dribbling difesi. Sopra il 50% anche per quanto riguarda i duelli vinti in area. Dove potrebbe giocare nel Milan? La heatmap potrebbe darci una mano per capirne di più.

Come possiamo vedere, ha giocato si al centro, ma soprattutto verso il centro sinistra e potrebbe essere quindi utile sia come centrale a quattro che come braccetto nella difesa a tre a sinistra. Potrebbe essere quindi un punto a favore, visto che Allegri potrebbe giocare con entrambi i moduli in stagione. Tra i pro ovviamente anche le percentuali ottimi sui duelli vinti e i dribbling difesi. Poi anche l'età e il possibile prezzo: Okoli potrebbe essere una soluzione, un'opportunità, magari anche in prestito, ma dai costi relativamente bassi. In più è italiano ed è un classe 2001. Potenzialmente potrebbe crescere molto nel Milan e con Allegri, magari partendo da sostituto dei titolari.

 

