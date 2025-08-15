Calciomercato Milan, altro colpo in canna? Occhio a Okoli: i dettagli

Calciomercato, in difesa con l’arrivo di De Winter e Athekame il Milan? Secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe piacere Okoli

In difesa con l’arrivo di De Winter e Athekame il Milan: scrive così 'Il Corriere dello Sport' che però non esclude delle possibili sorprese durante gli ultimi giorni di calciomercato. Alcuni procuratori starebbero proponendo un difensore centrale ulteriore, con la formula del prestito. Tra tutti ci sarebbe un nome in testa agli altri.