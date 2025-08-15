Calciomercato Milan, altro colpo in canna? Occhio a Okoli: i dettagli

Pianeta Milan
Calciomercato, in difesa con l’arrivo di De Winter e Athekame il Milan? Secondo 'Il Corriere dello Sport' potrebbe piacere Okoli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

In difesa con l’arrivo di De Winter e Athekame il Milan: scrive così 'Il Corriere dello Sport' che però non esclude delle possibili sorprese durante gli ultimi giorni di calciomercato. Alcuni procuratori starebbero proponendo un difensore centrale ulteriore, con la formula del prestito. Tra tutti ci sarebbe un nome in testa agli altri. 

Calciomercato Milan, Okoli: chieste informazioni. Le ultime

I rossoneri, infatti, avrebbero chiesto informazioni su Caleb Okoli del Leicester City, 24 anni con un passato all’Atalanta. Il quotidiano fa il punto anche sulle possibili cessioni: gradimento del Leeds United nei confronti di Noah Okafor. L’esterno svizzero, che si è messo in mostra nel precampionato del Milan, potrebbe essere ceduto per offerte superiori ai 10 milioni di euro.

Resisterebbe ancora il gradimento del Fulham nei confronti del nigeriano Samuel Chukwueze. Vedremo se entrambi verranno ceduti in questa sessione di calciomercato. 

