Milan, non solo Camarda: i giovani rossoneri in prestito da seguire!

Milan, Camarda e non solo: la dirigenza rossonera ha cambiato strategia per quanto riguarda molti giovani proveniente dal proprio settore giovanile e non solo. Dopo l'annata non eccezionale del Milan Futuro, infatti, il Diavolo ha deciso di prestare alcuni dei propri talenti più limpidi in Italia, tra Serie A e Serie B. Obiettivo? Fare crescere tutto al massimo, visto che in prima squadra, data l'assenza di competizioni europee, ci sarebbe stato poco spazio, con il rischio di sprecare un'altra annata di potenziale sviluppo. Come dicevamo, non solo Camarda: ecco quattro talenti del Milan che non giocheranno con i rossoneri nella prossima stagione. PROSSIMA SCHEDA