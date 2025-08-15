Di Francesco su Camarda: “Nonostante l’età, dimostra di avere grandi potenzialità”

Pianeta Milan
Il Lecce si prepara al primo impegno stagionale in Coppa Italia, affrontando la Juve Stabia: le parole di Di Francesco su Camarda, ed Milan
Il Lecce si prepara al primo impegno stagionale in Coppa Italia, affrontando la Juve Stabia venerdì. La squadra vincitrice sfiderà la vincente tra Milan e Bari, che si affronteranno domenica sera a San Siro.

A presentare la sfida contro la squadra di Ignazio Abate, ex rossonero, è intervenuto in conferenza stampa l'allenatore del Lecce, Eusebio Di Francesco, che ha parlato di Camarda, ex Milan: 

Le parole di Di Francesco sui suoi attaccanti, sia Krstovic che Camarda: "Krstovic? La situazione è stata più volte palesata, è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa essere impiegato dal primo minuto. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall'inizio in questa partita e in campionato. Di Camarda non posso che parlare bene, dimostra di avere un'età differente. Chiaramente deve migliorare, ma vedo grandi potenzialità. Sono molto contento in questo momento di poter allenare sia Krstovic che Camarda"

