Di Francesco su Camarda: “Nonostante l’età, dimostra di avere grandi potenzialità”

Le parole di Di Francesco sui suoi attaccanti, sia Krstovic che Camarda: "Krstovic? La situazione è stata più volte palesata, è a conoscenza di tutti. Questo non significa che anche lui non possa essere impiegato dal primo minuto. Sappiamo benissimo che il mercato può andare in determinate direzioni. Attualmente è un nostro calciatore, lo valutiamo per partire dall'inizio in questa partita e in campionato. Di Camarda non posso che parlare bene, dimostra di avere un'età differente. Chiaramente deve migliorare, ma vedo grandi potenzialità. Sono molto contento in questo momento di poter allenare sia Krstovic che Camarda"