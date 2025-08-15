Pianeta Milan
Milan, Jashari si è presentato ufficialmente come nuovo centrocampista rossonero. Parole di Milanismo in conferenza stampa. L'analisi
Milan, Jashari si è presentato ufficialmente nella giornata di ieri come nuovo centrocampista rossonero. Una conferenza lunga e ricca di interessanti passaggi. Lo svizzero è stato chiarissimo: la sua scelta è sempre stata soltanto il Milan. Da quando ha saputo dell'interesse rossonero, Jashari non ha mai cambiato idea: voleva solo la maglia rossonera a partire da questa stagione. Parole come detto importantissime e che suonano come una dolce melodia per le orecchie dei tifosi del Milan. Lo svizzero ha risposto così a un possibile interesse dell'Inter: "Ringrazio anche Ausilio per le parole, devo dire che ho sempre voluto venire al Milan, non appena l'ho saputo. Non ho avuto altri dubbi. Era un sogno. Se anche ci fossero state altre squadre italiane, non importa quali, il mio obiettivo era solo venire qui. So quanto il Derby è importante per i tifosi, ma non solo il Derby: dobbiamo riportare la squadra dove deve essere".

Milan, Jashari e il Milanismo che tanto mancava! Parole che fanno sperare

Quel 'non ho avuto dubbi, volevo solo il Milan'. Da quanto tempo era che un giocatore non manifestava così apertamente la sua voglia di giocare col Milan. Jashari è stato sorridente per tutta la conferenza parlando a cuore aperto del suo sogno di giocare con la maglia rossonera e della voglia di riportare il club dove merita, ovvero a vittorie di trofei importanti. Parole e manifestazioni importantissimi di Milanismo quelle di Jashari: un legame alla maglia nato dal passato e ancora prima di indossarla.

Giocatori così poi fanno la differenza anche sul campo: non c'è dubbio che Jashari darà l'anima per il Milan ed è esattamente quello che serve a una squadra che, dopo un'ottavo posto e una stagione disastrosa, deve ripartire e non può permettersi di sbagliare di nuovo.

