Milan, Jashari si è presentato ufficialmente nella giornata di ieri come nuovo centrocampista rossonero. Una conferenza lunga e ricca di interessanti passaggi. Lo svizzero è stato chiarissimo: la sua scelta è sempre stata soltanto il Milan. Da quando ha saputo dell'interesse rossonero, Jashari non ha mai cambiato idea: voleva solo la maglia rossonera a partire da questa stagione. Parole come detto importantissime e che suonano come una dolce melodia per le orecchie dei tifosi del Milan. Lo svizzero ha risposto così a un possibile interesse dell'Inter: "Ringrazio anche Ausilio per le parole, devo dire che ho sempre voluto venire al Milan, non appena l'ho saputo. Non ho avuto altri dubbi. Era un sogno. Se anche ci fossero state altre squadre italiane, non importa quali, il mio obiettivo era solo venire qui. So quanto il Derby è importante per i tifosi, ma non solo il Derby: dobbiamo riportare la squadra dove deve essere".