Inter, Ausilio: “Jashari-Milan: mio figlio mi ha rimproverato perché …”

Ardon Jashari è finalmente un giocatore del Milan. Piero Ausilio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un curioso commento
Da qualche giorno si è conclusa la telenovela del calciomercato estivo rossonero: Ardon Jashari è un nuovo giocatore del Milan. Ieri - 9 luglio - il ragazzo ha fatto il suo esordio nell'amichevole contro il Leeds a Dublino, mostrando buone qualità. È ancora troppo presto per dare giudizi, ma c'è molta curiosità per vederlo all'opera in Serie A. Specialmente per una ragione: è stato pagato poco meno di 40 milioni (bonus compresi).

A lui erano interessate diverse squadre europee e anche alcune italiane. Cristiano Giuntoli, per esempio, quando ancora era dirigente della Juventus, aveva messo gli occhi su di lui da diverso tempo. Ma, a quanto pare, non era stato l'unico ad accorgersi del centrocampista svizzero.

Sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, si trova un'intervista a Piero Ausilio, il direttore sportivo dell'Inter. A sorpresa, il dirigente ha parlato dell'operazione Jashari rispondendo alla seguente domanda: "I suoi figli amano il calcio?" Ecco le sue parole: "Giulia ha preso tutta un'altra strada. Niccolò con i piedi non era buono, ha smesso ma ha passione: vede mille partite, studia i giocatori. Quando Jashari è andato al Milan mi ha rimproverato. Mi ha detto: 'Te l'ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare'. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi".

