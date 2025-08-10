Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, assist United per Hojlund. Costo ok, ma il giocatore …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, assist United per Hojlund. Costo ok, ma il giocatore …

Calciomercato Milan, assist del Manchester United per Hojlund. Ora ...
Rasmus Hojlund potrebbe trasferirsi dal Manchester United al Milan in questa finestra di calciomercato. Ecco la situazione attuale
Daniele Triolo Redattore 

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Rasmus Hojlund al Milan in questa sessione estiva di calciomercato. Ieri il Manchester United, che ha presentato al pubblico Benjamin Šeško, ha provato a far capire al centravanti danese, classe 2003, come sia meglio per lui cambiare aria: 90' in panchina nell'amichevole contro la Fiorentina.

Calciomercato Milan, 40 milioni per Hojlund? Il punto

—  

Un bell'assist, non c'è che dire, per il Milan, che sta cercando di riportare in Serie A l'ex attaccante dell'Atalanta. Gli inglesi, da giorni, hanno aperto - dopo iniziale riluttanza - alla partenza di Hojlund in prestito. I due club, così, hanno iniziato a discutere sulle cifre e la forbice tra domanda e offerta si è via via assottigliata. Tra prestito oneroso e diritto di riscatto, l'operazione di calciomercato per Hojlund al Milan sarebbe da 40 milioni di euro complessivi.

LEGGI ANCHE

Con il Milan che, ovviamente, si farebbe carico dell'intero stipendio del danese per la stagione 2025-2026, quasi 4 milioni di euro. Il condizionale, però, resta d'obbligo perché Hojlund non sembra realmente così convinto di andare via. Vorrebbe restare a Manchester a giocarsi le sue carte, alla corte del manager portoghese Rúben Amorim, nel ruolo di attaccante centrale con Šeško e Joshua Zirkzee.

Preferibile evitare tempi lunghi per la trattativa

—  

Il Milan - contando sempre sullo United e sul lavoro certosino di un intermediario vicino al club - proverà a convincere Hojlund sul trasferimento a Milano in settimana, ma non aspetterà all’infinito. Il gol di ieri nel test di Dublino contro il Leeds ha confermato a Massimiliano Allegri e alla dirigenza che si può contare su Santiago Giménez nel caso la nuova punta non arrivi prima dell’inizio della stagione.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, si riaccende ‘last minute’ una vecchia fiamma? Le news >>>

I tempi lunghi, però, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, comportano anche rischi maggiori. Ovvero, l'inserimento di quale concorrente, magari disposto a pagare subito il cartellino del giocatore.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA