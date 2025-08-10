Calciomercato Milan, assist del Manchester United per Hojlund. Ora ...

Con il Milan che, ovviamente, si farebbe carico dell'intero stipendio del danese per la stagione 2025-2026, quasi 4 milioni di euro. Il condizionale, però, resta d'obbligo perché Hojlund non sembra realmente così convinto di andare via. Vorrebbe restare a Manchester a giocarsi le sue carte, alla corte del manager portoghese Rúben Amorim, nel ruolo di attaccante centrale con Šeško e Joshua Zirkzee.
Preferibile evitare tempi lunghi per la trattativa—
Il Milan - contando sempre sullo United e sul lavoro certosino di un intermediario vicino al club - proverà a convincere Hojlund sul trasferimento a Milano in settimana, ma non aspetterà all’infinito. Il gol di ieri nel test di Dublino contro il Leeds ha confermato a Massimiliano Allegri e alla dirigenza che si può contare su Santiago Giménez nel caso la nuova punta non arrivi prima dell’inizio della stagione.
I tempi lunghi, però, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, comportano anche rischi maggiori. Ovvero, l'inserimento di quale concorrente, magari disposto a pagare subito il cartellino del giocatore.
