Calciomercato Milan, assist del Manchester United per Hojlund. Ora ...

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile arrivo di Rasmus Hojlund al Milan in questa sessione estiva di calciomercato . Ieri il Manchester United , che ha presentato al pubblico Benjamin Šeško , ha provato a far capire al centravanti danese, classe 2003 , come sia meglio per lui cambiare aria: 90' in panchina nell'amichevole contro la Fiorentina .

Calciomercato Milan, 40 milioni per Hojlund? Il punto

Un bell'assist, non c'è che dire, per il Milan, che sta cercando di riportare in Serie A l'ex attaccante dell'Atalanta. Gli inglesi, da giorni, hanno aperto - dopo iniziale riluttanza - alla partenza di Hojlund in prestito. I due club, così, hanno iniziato a discutere sulle cifre e la forbice tra domanda e offerta si è via via assottigliata. Tra prestito oneroso e diritto di riscatto, l'operazione di calciomercato per Hojlund al Milan sarebbe da 40 milioni di euro complessivi.