Calciomercato Milan, si riaccende ‘last minute’ una vecchia fiamma? Le news

Poco più di tre settimane alla chiusura del calciomercato estivo 2025 e il Milan ha impresso una decisa accelerata alla propria campagna acquisti dopo aver pensato, in una prima fase, quasi esclusivamente a cedere per fare cassa. Agli acquisti di Samuele Ricci, Luka Modrić, Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano, ha fatto seguito quello - importante - di Ardon Jashari. Con ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, versati nelle casse del Bruges. Sessione chiusa? Neanche per sogno. Il Diavolo ha ancora parecchio da fare. PROSSIMA SCHEDA
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan potrebbe concludere il proprio calciomercato estivo con un colpo a sorpresa ... ma non troppo. Tanto dipenderà dagli incastri
