Calciomercato Milan, si riaccende ‘last minute’ una vecchia fiamma? Le news

Poco più di tre settimane alla chiusura del calciomercato estivo 2025 e il Milan ha impresso una decisa accelerata alla propria campagna acquisti dopo aver pensato, in una prima fase, quasi esclusivamente a cedere per fare cassa. Agli acquisti di Samuele Ricci, Luka Modrić, Pervis Estupiñán e Pietro Terracciano, ha fatto seguito quello - importante - di Ardon Jashari. Con ben 39 milioni di euro, bonus inclusi, versati nelle casse del Bruges. Sessione chiusa? Neanche per sogno. Il Diavolo ha ancora parecchio da fare. PROSSIMA SCHEDA