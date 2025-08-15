Milan, Musah può essere il jolly di Allegri? i numeri estivi sorprendono

Davvero sorprendenti le statistiche contro squadre di Premier League per quanto riguarda la precisione e i duelli vinti. Due ottime statistiche per quanto riguarda lo statunitense che potrebbe essere un ottimo jolly tattico per Allegri. Non solo il quinto di centrocampo, Musah, praticamente, può giocare a tutto campo, una qualità molto gradita dall'allenatore rossonero. Può fare la mezzala, l'esterno alto e anche il terzino. Contro il Chelsea ha giocato proprio lì, chiudendo tante azioni pericolosi con ottime diagonali difensive. Se dovesse restare, Musah potrebbe essere molto utile per il Milan e per Allegri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA