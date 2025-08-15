Pianeta Milan
Milan, Musah può essere il jolly di Allegri? I numeri estivi sorprendono

Milan, Okafor potrebbe davvero restare a disposizione di Max Allegri. Come lo potrebbe usare? Ecco perché potrebbe essere molto utile
Emiliano Guadagnoli
Milan, Musah potrebbe davvero restare alla fine. Il centrocampista rossonero, che sarebbe stato molto vicino al Napoli qualche settimana fa, ha lavorato tanto con Allegri e ora potrebbe fare parte della rosa definitiva in vista della stagione 2025-26. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, servirebbe davvero un'offerta importante per vederlo lontano dal Diavolo. Occhio però al Nottingham Forest. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni estive contro Arsenal, Liverpool, Leeds e Chelsea. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Milan, Musah resta? Per Allegri può essere utile. Dei numeri sono sorprendenti

Andiamo a vedere i numeri dell'attaccante grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Musah ha giocato in queste amichevoli contro le squadre di Premier League ben 61 minuti di media, con 1,25 palloni recuperati di media, un contrasto vinto a partita, un pallone intercettato. Quello che spicca sono i duelli vinti: quasi il 70% e più di 3 di media. 31 tocchi a partita e un'ottima precisione di passaggio: 85,5%.

Davvero sorprendenti le statistiche contro squadre di Premier League per quanto riguarda la precisione e i duelli vinti. Due ottime statistiche per quanto riguarda lo statunitense che potrebbe essere un ottimo jolly tattico per Allegri. Non solo il quinto di centrocampo, Musah, praticamente, può giocare a tutto campo, una qualità molto gradita dall'allenatore rossonero. Può fare la mezzala, l'esterno alto e anche il terzino. Contro il Chelsea ha giocato proprio lì, chiudendo tante azioni pericolosi con ottime diagonali difensive. Se dovesse restare, Musah potrebbe essere molto utile per il Milan e per Allegri.

 

