Milan, Musah può essere il jolly di Allegri? i numeri estivi sorprendono

Milan, Musah potrebbe davvero restare alla fine. Il centrocampista rossonero, che sarebbe stato molto vicino al Napoli qualche settimana fa, ha lavorato tanto con Allegri e ora potrebbe fare parte della rosa definitiva in vista della stagione 2025-26. Come rivelato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, servirebbe davvero un'offerta importante per vederlo lontano dal Diavolo. Occhio però al Nottingham Forest. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni estive contro Arsenal, Liverpool, Leeds e Chelsea. Ecco cosa abbiamo scoperto.