Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Okafor il tassello perfetto per l’attacco? Le amichevoli parlano chiaro

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, Okafor il tassello perfetto per l’attacco? Le amichevoli parlano chiaro

Milan, Okafor il tassello perfetto per l'attacco? Le amichevoli parlano chiaro
Milan, Okafor potrebbe davvero restare a disposizione di Max Allegri. Come lo potrebbe usare? Ecco perché potrebbe essere molto utile
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Okafor potrebbe restare in rossonero? L'attaccante svizzero, quasi sicuro di partire all'inizio di questa sessione di calciomercato, adesso potrebbe davvero rimanere. Secondo le ultime di mercato, infatti, il Milan lo potrebbe cedere solo in caso di offerte importanti e a titolo definitivo (si parla di interessi di Leeds e Fenerbahce). Potrebbe essere utile per Allegri? Per capirlo, noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato le sue prestazioni estive contro Arsenal, Liverpool, Leeds e Chelsea. Ecco cosa abbiamo scoperto.

Milan, Okafor: di nuovo decisivo dalla panchina? Con i moduli di Allegri ...

—  

Andiamo a vedere i numeri dell'attaccante grazie alle statistiche di 'SofaScore' e 'Opta' per PianetaMilan. Okafor ha giocato in queste amichevoli contro le squadre di Premier League ben 60 minuti di media, con 2 gol, 1,33 tiri a partita, il 50% di percentuale realizzata con un gol a partita di fatto. Un dribbling riuscito a partita, quasi tre duelli vinti di media con meno del 40% e quasi l'85% di precisione sui passaggi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, che novità: "Ha chiesto al suo agente di ...">>>

Le amichevoli estive parlano chiarissimo: Noah Okafor, che ha sfruttato anche la mancanza di punte in rosa, è stato tra i più positivi tra i rossoneri, specialmente contro il Liverpool, ma anche contro le altre squadre. Lo svizzero è stato prestato al Napoli la scorsa stagione non lasciando il segno, ma potrebbe tornare ad essere molto utile, un po' nello stesso ruolo visto al suo primo anno in rossonero: un giocatore che possa decidere le partite dalla panchina. Con i moduli di Allegri potrebbe giocare sia da esterno sinistro, sia come prima punta, sia come seconda punta, forse il ruolo dove potrebbe fare meglio. Vedremo quale sarà il suo ruolo, sempre se non ci saranno chiamate importanti dal mercato.

 

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA