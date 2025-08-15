Milan, Okafor il tassello perfetto per l’attacco? Le amichevoli parlano chiaro

Le amichevoli estive parlano chiarissimo: Noah Okafor, che ha sfruttato anche la mancanza di punte in rosa, è stato tra i più positivi tra i rossoneri, specialmente contro il Liverpool, ma anche contro le altre squadre. Lo svizzero è stato prestato al Napoli la scorsa stagione non lasciando il segno, ma potrebbe tornare ad essere molto utile, un po' nello stesso ruolo visto al suo primo anno in rossonero: un giocatore che possa decidere le partite dalla panchina. Con i moduli di Allegri potrebbe giocare sia da esterno sinistro, sia come prima punta, sia come seconda punta, forse il ruolo dove potrebbe fare meglio. Vedremo quale sarà il suo ruolo, sempre se non ci saranno chiamate importanti dal mercato.