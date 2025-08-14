Calciomercato Milan: Nottingham Forest su Musah, Premier vicina?

Il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Milan per l'acquisto di Yunus Musah. Secondo l'edizione online del Telegraph, il centrocampista americano sarebbe favorevole al trasferimento in Premier League.
Il Nottingham Forest ha avviato una trattativa con il Milan per l'acquisto di Yunus Musah: le ultime sul centrocampista
Mercato, Milan, addio Musah? Il centrocampista nel mirino del Nottingham Forest—
L'allenatore del Nottingham, Nuno Espirito Santo, punta a rinforzare la squadra con almeno altri quattro acquisti prima della fine del mercato. Con il club che si prepara a tornare nelle competizioni europee dopo quasi 30 anni, il tecnico portoghese vuole aggiungere qualità e profondità alla sua rosa, e Musah sembra essere un obiettivo prioritario.
