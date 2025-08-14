Pianeta Milan
Allegri e il nuovo Milan: il puzzle si completa, ecco chi guiderà la difesa rossonera

ll puzzle del nuovo Milan di Allegri si sta quasi completando, tassello dopo tassello, ma chi giocherà come titolare?
Alessia Scataglini
Il puzzle del nuovo Milan si sta quasi completando, tassello dopo tassello. Dopo un'estate di frenetico lavoro sul mercato, il direttore sportivo Igli Tare ha consegnato a Massimiliano Allegri una rosa quasi del tutto definita. Il tassello mancante è il centravanti, con la trattativa per Hojilund ancora in corso, ma negli altri reparti il lavoro è stato meticoloso. Le sorprese, però, possono sempre arrivare fino alla fine del mercato.

Allegri e il nuovo Milan: il puzzle si completa, ecco chi guiderà la difesa rossonera

L'attenzione si è concentrata in particolare sulla difesa. Sono arrivati Koni De Winter, per sostituire Thiaw, e Zachary Athekame per la fascia destra. A loro si aggiunge Pervis Estupinan, già da settimane a Milanello. Ma come si inseriscono questi nuovi acquisti nel modulo di Allegri, che potrà variare tra difesa a tre e a quattro?

Nuove gerarchie e ruoli definiti: la difesa di Allegri prende forma

Tra i nuovi arrivi, l'unico a cui sembra garantito il posto da titolare è Pervis Estupinan. L'ecuadoriano è stato scelto per rimpiazzare Theo Hernandez e sarà il padrone della fascia sinistra, sia che Allegri opti per un 3-5-2 che per un 4-3-3.

Per Koni De Winter, invece, la concorrenza è più alta. Dovrà guadagnarsi il posto in un reparto che conta anche Tomori, Gabbia e Pavlovic. In caso di difesa a tre, si contenderà il ruolo di centrale di destra con Tomori. Se Allegri dovesse scegliere la difesa a quattro, la concorrenza diventerebbe ancora più serrata, con Gabbia e Pavlovic che partono con un leggero vantaggio.

L'attenzione di Allegri sulla difesa non è un mistero. Il tecnico ha sempre sottolineato l'importanza di una solida fase difensiva, definendola la base per ogni successo. Con questi nuovi acquisti, il Milan cerca di costruire una squadra più compatta e meno vulnerabile, pronta ad affrontare una stagione in cui ogni dettaglio farà la differenza.

