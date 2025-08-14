Allegri e il nuovo Milan: il puzzle si completa, ecco chi guiderà la difesa rossonera

Nuove gerarchie e ruoli definiti: la difesa di Allegri prende forma — Tra i nuovi arrivi, l'unico a cui sembra garantito il posto da titolare è Pervis Estupinan. L'ecuadoriano è stato scelto per rimpiazzare Theo Hernandez e sarà il padrone della fascia sinistra, sia che Allegri opti per un 3-5-2 che per un 4-3-3.

Per Koni De Winter, invece, la concorrenza è più alta. Dovrà guadagnarsi il posto in un reparto che conta anche Tomori, Gabbia e Pavlovic. In caso di difesa a tre, si contenderà il ruolo di centrale di destra con Tomori. Se Allegri dovesse scegliere la difesa a quattro, la concorrenza diventerebbe ancora più serrata, con Gabbia e Pavlovic che partono con un leggero vantaggio.

L'attenzione di Allegri sulla difesa non è un mistero. Il tecnico ha sempre sottolineato l'importanza di una solida fase difensiva, definendola la base per ogni successo. Con questi nuovi acquisti, il Milan cerca di costruire una squadra più compatta e meno vulnerabile, pronta ad affrontare una stagione in cui ogni dettaglio farà la differenza.