Milan e Belgio, un legame tra storia e futuro: De Winter è il decimo ad arrivare

Milan, tra successi, delusioni e scommesse: tutti i giocatori provenienti dal Belgio — Dopo la riapertura delle frontiere, il primo nome di spicco fu quello di Eric Gerets nel 1983. Nonostante un buon avvio, la sua esperienza a Milano si interruppe bruscamente a causa di un caso scommesse, ma si rifece vincendo la Coppa dei Campioni con il PSV. Più recente è la storia di Alexandro Cavagnera, acquistato nel 2018 ma mai sceso in campo, e di Aster Vranckx, arrivato in prestito nel 2022 senza riuscire a convincere.

Le ultime scommesse sono state un vero e proprio saliscendi di emozioni. Charles De Ketelaere, pagato 37 milioni, non ha mai ripagato l'investimento, mentre Divock Origi, nonostante l'arrivo a parametro zero, ha rappresentato una delusione a causa dell'ingaggio pesante e del rendimento decisamente al di sotto le aspettative.

Un'altra storia è quella di Alexis Saelemaekers, tornato dal prestito e indubbiamente il belga con il miglior rendimento e rapporto qualità/prezzo del Milan recente. Con De Winter, il Milan spera di aver pescato un altro jolly, pronto a dare il suo contributo in rossonero.