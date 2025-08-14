Pianeta Milan
Milan e Belgio, un legame tra storia e futuro: De Winter è il decimo ad arrivare

Con l'arrivo di Koni De Winter, si consolida ulteriormente il legame tra il Milan e il Belgio: Il difensore è il decimo calciatore belga
Alessia Scataglini

Con l'arrivo di Koni De Winter, si consolida ulteriormente il legame tra il Milan e il Belgio. Il difensore è il decimo calciatore belga a vestire la maglia rossonera, il settimo dal dopoguerra e il quinto a sbarcare a Milano negli anni Duemila, a testimonianza di una tendenza recente.

I primi tre risalgono all'era pionieristica del calcio: Louis Van Hege, protagonista per ben sette anni tra il 1910 e il 1917, e le fugaci apparizioni di Maurice Tobias e Camille Nys.

Dopo la riapertura delle frontiere, il primo nome di spicco fu quello di Eric Gerets nel 1983. Nonostante un buon avvio, la sua esperienza a Milano si interruppe bruscamente a causa di un caso scommesse, ma si rifece vincendo la Coppa dei Campioni con il PSV. Più recente è la storia di Alexandro Cavagnera, acquistato nel 2018 ma mai sceso in campo, e di Aster Vranckx, arrivato in prestito nel 2022 senza riuscire a convincere.

Le ultime scommesse sono state un vero e proprio saliscendi di emozioni. Charles De Ketelaere, pagato 37 milioni, non ha mai ripagato l'investimento, mentre Divock Origi, nonostante l'arrivo a parametro zero, ha rappresentato una delusione a causa dell'ingaggio pesante e del rendimento decisamente al di sotto le aspettative.

Un'altra storia è quella di Alexis Saelemaekers, tornato dal prestito e indubbiamente il belga con il miglior rendimento e rapporto qualità/prezzo del Milan recente. Con De Winter, il Milan spera di aver pescato un altro jolly, pronto a dare il suo contributo in rossonero.

