Pulisic e la gestione di Amorim: ecco perché la mancata convocazione con gli USA è cruciale

La stella rossonera non partirà per gli impegni della nazionale. Ecco il retroscena che fa esultare l'allenatore in vista delle tre partite a settimana
Abbiamo subito notato quanto Pulisic sia un calciatore cruciale per il Milan di Amorim: nella sua prima partita da titolare in stagione, lo statunitense ha dimostrato la chiara differenza rispetto agli altri trequartisti in rosa. Nessuno in questo momento è in grado di giostrare così bene con i compagni e attaccare la difesa in profondità come sa fare Pulisic. E non è un caso che la squadra di Amorim abbia giocato brillantemente in fase offensiva con il suo 11 in campo.
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La scelta di Pochettino: perché l'esclusione dagli USA è una manna per il MilanC'è una notizia che è passata inosservata e che invece può essere davvero cruciale per la stagione del Milan: gli USA di Pochettino non hanno convocato Pulisic per le amichevoli previste in queste settimane. Una notizia fondamentale che garantisce enormi vantaggi ai rossoneri:
- Pulisic non verrà 'spremuto' per partite amichevoli oltreoceano;
- resterà a Milanello dove potrà ulteriormente assorbire il calcio e i dettami tattici di Ruben Amorim;
- potrà riposare il suo fisico ed essere gestito al meglio.
La gestione fisica di Pulisic in vista di un ottobre da incuboIn più può riposare il suo fisico ed essere gestito ulteriormente in vista di un ottobre da incubo per il Diavolo, tra gli impegni di Serie A e in Europa League.
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