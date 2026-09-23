Pulisic e la gestione di Amorim: ecco perché la mancata convocazione con gli USA è cruciale

Abbiamo subito notato quanto Pulisic sia un calciatore cruciale per il Milan di Amorim: nella sua prima partita da titolare in stagione, lo statunitense ha dimostrato la chiara differenza rispetto agli altri trequartisti in rosa. Nessuno in questo momento è in grado di giostrare così bene con i compagni e attaccare la difesa in profondità come sa fare Pulisic. E non è un caso che la squadra di Amorim abbia giocato brillantemente in fase offensiva con il suo 11 in campo.

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La scelta di Pochettino: perché l'esclusione dagli USA è una manna per il Milan

Pulisic non verrà 'spremuto' per partite amichevoli oltreoceano;

per partite amichevoli oltreoceano; resterà a Milanello dove potrà ulteriormente assorbire il calcio e i dettami tattici di Ruben Amorim ;

; potrà riposare il suo fisico ed essere gestito al meglio.

La gestione fisica di Pulisic in vista di un ottobre da incubo

Il calcio veloce, offensivo e caratterizzato da movimenti e pochi tocchi può ancora di più esaltare Pulisic che senza Leao in squadra diventa la stella assoluta del nuovo Milan. Per questo è fondamentale gestirlo a livello fisico specialmente dopo i problemi avuti in un 2026 complesso anche per gli infortuni: Amorim non ha forzato un singolo minuto di quelli giocati da Pulisic fino a questo momento e si è notato un trequartista fresco e brillante, come non lo si vedeva dall'inizio della scorsa stagione.C'è una notizia che è passata inosservata e che invece può essere davvero cruciale per la stagione del Milan:previste in queste settimane. Una notizia fondamentale che garantisce enormi vantaggi ai rossoneri:In più può riposare il suo fisico ed essere gestito ulteriormente in vista di un