Milan, come sei partito? Cosa dice il confronto con le big di Serie A: un dato fa riflettere

Il Milan ha iniziato bene la sua stagione visto che si trova a undici punti dopo 5 gare di Serie A a due punti dalla vetta e senza ancora aver perso una gara. Visto il calendario (Venezia e Lecce a San Siro, Torino, Juventus e Lazio in trasferta), Amorim è partito più che bene nonostante le tante critiche subite tra il pareggio contro i biancocelesti e la sconfitta in Europa League contro il Benfica. Ma è normale durante la prima sosta del campionato fare un confronto statistico con le altre big della Serie A (statistiche dal sito di Sofascore):

Milan: Possesso Palla: 60.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 120.2. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 195. Gol fatti e subiti: 10 fatti e 4 subiti.

Possesso Palla: 60.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 120.2. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 195. Gol fatti e subiti: 10 fatti e 4 subiti. Inter: Possesso Palla: 63%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 5.6. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 104.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 265. Gol fatti e subiti: 15 fatti e 8 subiti.

Possesso Palla: 63%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 5.6. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 104.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 265. Gol fatti e subiti: 15 fatti e 8 subiti. Napoli: Possesso Palla: 49.8%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 2.4. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 89.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 239. Gol fatti e subiti: 7 fatti e 6 subiti.

Possesso Palla: 49.8%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 2.4. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 89.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 239. Gol fatti e subiti: 7 fatti e 6 subiti. Roma: Possesso Palla: 57.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 4.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 97.4. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 260. Gol fatti e subiti: 14 fatti e 3 subiti.

Possesso Palla: 57.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 4.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 97.4. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 260. Gol fatti e subiti: 14 fatti e 3 subiti. Como: Possesso Palla: 61.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.2. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 103.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 288. Gol fatti e subiti: 9 fatti e 6 subiti.

Possesso Palla: 61.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.2. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 103.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 288. Gol fatti e subiti: 9 fatti e 6 subiti. Juventus: Possesso Palla: 56%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 88. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 258. Gol fatti e subiti: 8 fatti e 4 subiti.

Analisi del possesso palla e delle occasioni create

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'intensità furiosa del calcio di Amorim

Il punto debole: baricentro e supremazia territoriale

I gol fatti e la solidità difensiva

Andiamo ad analizzare i vari dati: sul possesso palla, simbolo chiaro che anche la squadra di Ruben Amorim voglia dominare il gioco. Il Diavolo ha un buon numero di grandi occasioni create a partita (3.8), ma in questo caso sonorispetto alle altre.Il calcio di Ruben Amorim è fatto di pressing e intensità furiosa con e senza palla e i dati parlano chiaro:. La seconda è l'Inter che si ferma a quota 104.8.Dove il Diavolo è ancora lontano rispetto alle altre big sono i passaggi nella metà campo avversaria:(Como addirittura 288). Chiaro segnale che Amorim debba lavorare ancora sulla supremazia territoriale e che spesso il possesso palla rossonero è troppo spostato su difensori e centrocampisti. Quando l'allenatore troverà un possesso più aggressivo e continuo in attacco ci potranno essere ulteriori miglioramenti, specialmente in fase offensiva. Ma questo è sicuramente il dato più significativo e su cui si dovrà ancora lavorare per avere un calcio dominante.Sui gol fatti il Milan è in media, mentre, sintomo che la fase difensiva, nonostante alcune cose da risolvere (come la copertura nelle transizioni negative) stia funzionando.