Milan, come sei partito? Cosa dice il confronto con le big di Serie A: un dato fa riflettere

Ottimo avvio per il Milan in Serie A, ma i dati Sofascore evidenziano un punto debole nel gioco di Amorim rispetto a Inter, Juventus, Roma e Napoli
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Il Milan ha iniziato bene la sua stagione visto che si trova a undici punti dopo 5 gare di Serie A a due punti dalla vetta e senza ancora aver perso una gara. Visto il calendario (Venezia e Lecce a San Siro, Torino, Juventus e Lazio in trasferta), Amorim è partito più che bene nonostante le tante critiche subite tra il pareggio contro i biancocelesti e la sconfitta in Europa League contro il Benfica. Ma è normale durante la prima sosta del campionato fare un confronto statistico con le altre big della Serie A (statistiche dal sito di Sofascore):
- Milan: Possesso Palla: 60.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 120.2. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 195. Gol fatti e subiti: 10 fatti e 4 subiti.
- Inter: Possesso Palla: 63%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 5.6. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 104.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 265. Gol fatti e subiti: 15 fatti e 8 subiti.
- Napoli: Possesso Palla: 49.8%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 2.4. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 89.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 239. Gol fatti e subiti: 7 fatti e 6 subiti.
- Roma: Possesso Palla: 57.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 4.8. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 97.4. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 260. Gol fatti e subiti: 14 fatti e 3 subiti.
- Como: Possesso Palla: 61.6%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3.2. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 103.8. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 288. Gol fatti e subiti: 9 fatti e 6 subiti.
- Juventus: Possesso Palla: 56%. Occasioni create (Grandi occasioni a partita): 3. Corse ad alta intensità (Numero di scatti): 88. Baricentro (Passaggi nella metà campo avversaria): 258. Gol fatti e subiti: 8 fatti e 4 subiti.
Analisi del possesso palla e delle occasioni createAndiamo ad analizzare i vari dati: sul possesso palla solo Inter, Como e Milan superano il 60% di media, simbolo chiaro che anche la squadra di Ruben Amorim voglia dominare il gioco. Il Diavolo ha un buon numero di grandi occasioni create a partita (3.8), ma in questo caso sono Roma (4.8) e Inter (5.6) che fanno completamente un altro sport rispetto alle altre.
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L'intensità furiosa del calcio di AmorimIl calcio di Ruben Amorim è fatto di pressing e intensità furiosa con e senza palla e i dati parlano chiaro: il Milan è stra-primo per numero di scatti a partita (120.2). La seconda è l'Inter che si ferma a quota 104.8.
Il punto debole: baricentro e supremazia territorialeDove il Diavolo è ancora lontano rispetto alle altre big sono i passaggi nella metà campo avversaria: solo 195 mentre le altre superano abbondantemente i 200 (Como addirittura 288). Chiaro segnale che Amorim debba lavorare ancora sulla supremazia territoriale e che spesso il possesso palla rossonero è troppo spostato su difensori e centrocampisti. Quando l'allenatore troverà un possesso più aggressivo e continuo in attacco ci potranno essere ulteriori miglioramenti, specialmente in fase offensiva. Ma questo è sicuramente il dato più significativo e su cui si dovrà ancora lavorare per avere un calcio dominante.
I gol fatti e la solidità difensivaSui gol fatti il Milan è in media, mentre solo la Roma ha subito meno gol dei rossoneri (3 contro 4), sintomo che la fase difensiva, nonostante alcune cose da risolvere (come la copertura nelle transizioni negative) stia funzionando.
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