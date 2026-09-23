Milan, Amorim e il confronto in Serie A con il passato: ecco perché panico e sentenze erano esagerate

Siamo nella prima pausa della stagione che è arrivata dopo 5 giornate di campionato. È tempo dei primissimi riscontri (ovviamente lontani dall'essere definitivi) sul Milan di Ruben Amorim.

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Partite giocate: 5.

5. Gol segnati: 10.

10. Gol subiti: 4.

4. Assist: 8.

8. Possesso palla: 60,6%.

60,6%. Gol a partita: 2.

2. Grandi occasioni create a partita: 3,8.

3,8. Grandi occasioni fallite a partita: 2,6.

2,6. Tiri totali a partita: 12,8.

12,8. Passaggi accurati: 509 (89%).

509 (89%). Gol subiti a partita: 0,8.

0,8. Duelli vinti a partita: 47,4 (51,3%).

Il confronto punti con le ultime stagioni del Milan

2019/2020: 6 (Giampaolo).

6 (Giampaolo). 2020/2021: 13 (Pioli).

13 (Pioli). 2021/2022: 13 (Pioli).

13 (Pioli). 2022/2023: 11 (Pioli).

11 (Pioli). 2023/2024: 12 (Pioli).

12 (Pioli). 2024/2025: 8 (Fonseca).

8 (Fonseca). 2025/2026: 12 (Allegri).

12 (Allegri). 2026/2027: 11 (Amorim).

Ecco qualche statistica interessante dal sitoMa come sta andando a livello di punti Amorim rispetto alle ultimissime stagioni del Milan in Serie A ? Ecco i punti collezionati dai rossoneri dopo le prime 5 partite del campionato:

Amorim è perfettamente in linea con le partenze migliori avute nelle ultime stagioni al Milan con tre discriminanti che vanno ulteriormente a favore dell'allenatore portoghese: va ricordato che Amorim è al debutto assoluto sulla panchina del Milan, non ha esperienza in Serie A e arriva volendo giocare un calcio completamente opposto a quello predicato dal suo predecessore.

Cosa ci insegna tutto questo? Che è totalmente inutile sparare sentenze e gridare già all'esonero o al fallimento di un progetto dopo una sconfitta. Amorim è partito molto bene a livello di punti fatti in Serie A, è a soli due punti dalla testa della classifica e sta dimostrando pian piano il suo gioco e le sue idee anche sul campo. Serve tempo e pazienza in un progetto appena nato e che può durare anni e anni. Amorim è stato scelto in prima persona da Cardinale che dopo Milan-Lecce ha rafforzato la figura e la fiducia nell'allenatore portoghese: a cosa serve sentenziare negativamente dopo il primo vero passo falso (il 2-0 subito dal Benfica)? L'unica conseguenza è destabilizzare tutto l'ambiente e mettere la pulce nell'orecchio dei tifosi già dubbiosi. Tutto quello che non serve a un nuovo allenatore che affronta un campionato che non conosce.