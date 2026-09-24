Milan a caccia di italiani per le liste Uefa: ecco i più forti e dove trovarli

Siamo in un momento di pausa per quanto riguarda il campionato italiano e non solo: quale momento migliore per parlare un po' di calciomercato e dei possibili profili italiani che possano interessare in futuro al Milan anche per una questione liste. Resta infatti fondamentale per il Diavolo avere calciatori italiani bravi per le liste europee. Visto il modus operandi della dirigenza del Milan che spesso va alla ricerca di calciatori giovani e che possano salire con il valore, vediamo proprio quei tipi di profili, partendo dalla porta e arrivando all'attacco (tutti i numeri e i valori di mercato dal sito transfermarkt.it).

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La porta e la difesa: le occasioni Palmisani, Leoni e Reggiani

Come portiere (oltre ai talenti di casa Torriani e Pittarella) c'è un profilo in Serie A molto interessante, ovvero quello diportiere classe 2004 del Frosinone che è salito alla ribalta per la sua prestazione eccezionale contro il Como. Il Frosinone è partito alla grande e c'è anche lo zampino di Palmisani. Costo? Il valore attuale è di, ma potrebbe lievitare ancora.

Passiamo alla difesa con due nomi su tutti: quelli di Giovanni Leoni e Luca Reggiani.

Il primo ha dimostrato tutto il suo valore con il Parma tanto che fu il Liverpool a strapparlo all'Italia. Purtroppo il classe 2006 sta ancora recuperando dalla rottura parziale del legamento crociato. Da capire cosa vorranno fare i Reds, ma potrebbe diventare anche un'occasione in prestito. Il valore per il sito è di 25 milioni di euro .

. Reggiani è un difensore centrale classe 2008 del Borussia Dortmund, in passato accostato anche al Milan: avrebbe tutte le qualità richieste da Amorim (impostazione, aggressività). In stagione ha collezionato una sola presenza in Bundesliga e ha un valore di 10 milioni di euro. Potrebbe essere un investimento molto oculato.

Il centrocampo e le fasce: i colpi Romano e Kayode

A centrocampo c'è un calciatore che sta facendo parlare tanto di sé in questo inizio di campionato, ovvero Alessandro Romano mediano classe 2006 del Cagliari, svizzero di nascita, ma naturalizzato italiano. Il suo valore attuale è di, ma la cifra in estate potrebbe salire in modo esponenziale se dovesse continuare a brillare come sta facendo in questo momento. Per lui già 5 presenze in Serie A con un gol e una convocazione con la Nazionale italiana più che meritata.

Un calciatore che potrebbe essere davvero perfetto per le fasce di Ruben Amorim è Michael Kayode, classe 2004 del Brentford che può giocare più alto o più basso e sia a sinistra sia a destra. Ha tutte le qualità per spaccare anche in Italia, anche se qui si parla già di un costo elevato visto che ha esperienza in Premier League: il valore attuale è di 40 milioni di euro e in stagione ha giocato tutte le 5 partite di campionato come terzino destro.

Un nome per l'attacco: la sorpresa Raimondo

Finiamo con un nome per l'attacco: restiamo nel nostro campionato guardando un calciatore che ha iniziato molto bene la stagione sorprendendo un po' tutti. Parliamo di, prima punta classe 2004 che sta brillando con il Frosinone (ma il cartellino è di proprietà del Bologna). Valore attuale?per il bomber che ha già messo a referto 5 partite da titolare in Serie A con 4 gol. Per il Diavolo potrebbe essere una soluzione italiana a un prezzo non eccessivo.