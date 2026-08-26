Nuovo nome a sorpresa per la retroguardia del Milan nelle ultime settimane di calciomercato. Come rivelato dal giornalista e noto esperto di mercato Matteo Moretto, nelle ultime ore ci sono stati dei contatti concreti per Luca Reggiani, difensore classe 2008 del Borussia Dortmund.

Calciomercato Milan, nuovo nome in arrivo? L'identikit.

Il giovane centrale italiano delè stato proposto direttamente alla dirigenza rossonera per rinforzare il reparto arretrato. Ma chi è? Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo e trasferitosi in Germania per proseguire la sua crescita al Borussia, Reggiani rappresenta un profilo giovane e di grande prospettiva.

In questa stagione con la maglia giallonera, il giovane ha collezionato 8 presenze complessive, riuscendo anche a togliersi la soddisfazione di mettere a segno un gol. Difensore centrale dotato di un'ottima fisicità, il giovane spicca per l'ampia abilità nel gioco aereo e per le buone qualità d'impostazione da dietro.