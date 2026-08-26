DAZN acquisisce Ever Pass Media: RedBird diventa azionista di minoranza, ecco tutti i dettagli
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Arrivo a una grandissima svolta strategica sul mercato dei media sportivi. DAZN ha annunciato l'acquisizione di EverPass Media, la piattaforma dedicata alla distribuzione di contenuti puramente a sfondo sportivo live per il settore commerciale. L'operazione segna un'accelerazione decisiva nell'espansione del gruppo negli Stati Uniti e porta al rebranding ufficiale che prenderà il nome di DAZN fo Business
Milan, Redbird partner di DanL'accordo prevede un passaggio azionario: i fondatori e investitori, tra cui RedBird Capital Partners, otterranno quote di minoranza all'interno di DAZN. Alla guida della divisione rimarrà il CEO Alex Kaplan, che assumerà un incarico strategico.
L'operazione conferma poi il ruolo centrale di RedBird e di Gerry Cardinale nel processo di convergenza tra finanza, tecnologia e intrattenimento sportivo. Ovviamente non sono mancate le parole del patron rossonero:
“RedBird e 32 Equity hanno fondato EverPass in un momento in cui i contenuti sportivi continuano a spostarsi verso lo streaming, mentre molte aziende rimangono legate ai tradizionali sistemi di distribuzione. EverPass offre una piattaforma di streaming progettata appositamente per supportare il business commerciale di DAZN e la sua espansione negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con DAZN in questa prossima fase per scalare il business di EverPass a livello globale”.
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