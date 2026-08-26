Milan, il saluto di Cissè e il lancio della maglia dallo store di Via Dante | VIDEO PM

Arrivo a una grandissima svolta strategica sul mercato dei media sportivi. DAZN ha annunciato l'acquisizione di EverPass Media, la piattaforma dedicata alla distribuzione di contenuti puramente a sfondo sportivo live per il settore commerciale. L'operazione segna un'accelerazione decisiva nell'espansione del gruppo negli Stati Uniti e porta al rebranding ufficiale che prenderà il nome di DAZN fo Business

Milan, Redbird partner di Dan

L'accordo prevede un passaggio azionario: i fondatori e investitori, tra cui RedBird Capital Partners Alla guida della divisione rimarrà il CEO Alex Kaplan, che assumerà un incarico strategico.

L'operazione conferma poi il ruolo centrale di RedBird e di Gerry Cardinale nel processo di convergenza tra finanza, tecnologia e intrattenimento sportivo. Ovviamente non sono mancate le parole del patron rossonero:

“RedBird e 32 Equity hanno fondato EverPass in un momento in cui i contenuti sportivi continuano a spostarsi verso lo streaming, mentre molte aziende rimangono legate ai tradizionali sistemi di distribuzione. EverPass offre una piattaforma di streaming progettata appositamente per supportare il business commerciale di DAZN e la sua espansione negli Stati Uniti. Non vediamo l’ora di collaborare strettamente con DAZN in questa prossima fase per scalare il business di EverPass a livello globale”.