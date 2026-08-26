La sessione estiva di calciomercato del Milan vive la sua mattinata più calda in questo mercoledì 26 agosto 2026, con trattative che ridisegnano il futuro del club di Via Aldo Rossi gestito dalla proprietà RedBird di Gerry Cardinale. Al centro dei riflettori ci sono il rilancio ufficiale del Galatasaray per l'attaccante portoghese Rafael Leão, i sondaggi esplorativi per il trequartista del Liverpool Harvey Elliott e il forte gradimento per il difensore dello Sporting Lisbona Gonçalo Inácio, un profilo caldeggiato dal tecnico Rúben Amorim. Parallelamente, si registrano complicazioni per le uscite di Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, mentre ripartono i dialoghi asfissianti con il Porto per sbloccare la cessione della punta Santiago Giménez. Ecco le 'Top News' selezionate e analizzate per voi da 'PianetaMilan.it'.

Il Galatasaray offre 50 milioni totali per Leão: ingaggio record per il portoghese

Obiettivo trequarti: il Milan sonda Harvey Elliott del Liverpool

Difesa e nodi d'uscita: la pista Gonçalo Inácio e il muro di Tomori e Fofana

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Santiago Giménez: previsti nuovi contatti sull'asse Milano-Porto

La notizia di copertina riguarda il forte pressing dei turchi per il numero 10 rossonero.: 35 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiungono 5 milioni di bonus legati alla qualificazione ai playoff die altri 10 milioni in caso di approdo ai quarti di finale. Per convincere il calciatore, il club di Istanbul ha messo sul piatto un ingaggio faraonico da 12 milioni di euro netti a stagione. La dirigenza del Diavolo si trova davanti a un bivio strategico: accettare la complessa struttura dei bonus o fare muro per pretendere i 50 milioni di base fissa inizialmente richiesti per la cessione a titolo definitivo.Secondo quanto rivelato dalla testata britannica CaughtOffside, i rossoneri stanno studiando le mosse per irrobustire il reparto offensivo alle spalle della punta neldi Amorim. Il nome prescelto è quello di, talento classe 2003 di proprietà deldi euro, a fronte di una volontà di spesa iniziale del Milan ferma a circa 20-25 milioni. Sebbene non vi siano ancora dialoghi ufficiali in corso, i contatti tra le diplomazie dei due club potrebbero subire un'improvvisa accelerazione nelle prossime ore.Sul fronte arretrato, resta monitorata la situazione di. Il centrale mancino delloè considerato cedibile ealla dirigenza portoghese che soddisfino la valutazione di 40-45 milioni di euro. Per finanziare il mercato in entrata, tuttavia, il Milan deve sbloccare i nodi legati alle cessioni. Gerry Cardinale sta conducendo in prima persona i negoziati per trovare una sistemazione in Premier League a, rifiutando le destinazioni finora prospettate pur di rimanere a Milano.Infine, la giornata odierna farà registrare nuovi contatti telefonici tra il Milan e ilper ridefinire il destino di. Il Bebote ha già l'intesa con i lusitani, ma. Dopo il rifiuto rossonero alla prima proposta di prestito gratuito con riscatto a 15 milioni, la dirigenza milanista attende un'offerta che contempli un corrispettivo oneroso per il prestito temporaneo e un diritto di riscatto fissato a un minimo di 20 milioni di euro.