Il calciomercato estivo del Milan potrebbe infiammarsi nelle ultime ore grazie a un colpo di scena legato a Gonçalo Inácio. Sebbene il Presidente dello Sporting Lisbona, Frederico Varandas, abbia blindato pubblicamente il difensore centrale classe 2001 e nuovo capitano dei lusitani dopo l'addio di Morten Hjulmand, l'esperto di mercato Fabrizio Romano ha smentito la totale incedibilità del calciatore. La pista che porta al talento portoghese resta caldissima, soprattutto per il forte gradimento del tecnico rossonero Rúben Amorim, che lo ha lanciato e valorizzato durante la sua vincente gestione a Lisbona.

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I numeri del capitano: un profilo da top club per Amorim

Secondo le ultime indiscrezioni, l'agente del giocatore,, è al lavoro per presentare offerte concrete sul tavolo della dirigenza biancoverde entro la fine della settimana. Nonostante un contratto a lungo termine valido fino al 30 giugno 2030 edi euro, lo Sporting Lisbona potrebbe vacillare di fronte adi euro. Una cifra importante, ma inferiore al valore nominale del cartellino, che apre scenari interessanti per i club acquirenti.Il giornalista Fabrizio Romano ha inoltre smentito qualsiasi trattativa concreta o accordo in essere con il, allontanando l'ipotesi di un trasferimento in Liga. La corsa a Gonçalo Inácio resta dunque circoscritta ad altre realtà: oltre al pressing del Milan, che monitora lo sfondo da settimane su indicazione del proprio allenatore, si registra il forte interesse degli arabi dell', pronti a fare follie economiche per il numero 25 dei Leões.Gonçalo Inácio rappresenta un profilo di assoluto spessore internazionale. Nonostante la giovane età, il centrale mancino vanta già un'esperienza monumentale con lo Sporting Lisbona, maglia con cui ha collezionato ben 261 presenze ufficiali, impreziosite da 24 gol e 15 assist. La sua abilità nell'impostazione del gioco e la perfetta conoscenza dei dettami tattici di Rúben Amorim lo rendono il rinforzo ideale per la retroguardia del Diavolo in questa stagione.