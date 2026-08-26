In casa Milan le dinamiche di campo e quelle di calciomercato si incrociano in una giornata cruciale per il futuro di Rafael Leão. L'attaccante portoghese classe 1999 è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Milanello sotto gli ordini del tecnico Rúben Amorim, superando definitivamente l'infortunio muscolare che lo aveva costretto ai box nelle ultime due settimane. Lo staff medico rossonero valuterà nelle prossime ore un'eventuale convocazione per la sfida contro il Venezia, anticipo della seconda giornata di Serie A 2026-2027 in programma venerdì sera a San Siro.

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I dettagli economici della proposta turca per il Diavolo

Parallelamente al rientro in campo, si infittiscono le manovre di mercato attorno al numero 10 del Diavolo.. A tessere le fila della complessa operazione in veste di intermediario ufficiale è il potente procuratore portoghese. Le piste dellaappaiono tuttavia defilate: i Villans sono vicini alla chiusura per Nicolas Jackson del Chelsea per 70 milioni di euro, mentre gli Spurs non hanno approfondito il sondaggio iniziale.Chi sta accelerando con decisione nelle ultime ore è il, complice il mancato arrivo di Ismaïla Sarr del Crystal Palace, ormai promesso sposo del Liverpool. Secondo quanto riferito dal giornalista Claudio Raimondi di SportMediaset, i dirigenti dei Cimbom hanno presentato a Via Aldo Rossi una proposta economica articolata che si avvicina sensibilmente alla valutazione minima di 50 milioni di euro di parte fissa pretesa dalla proprietàper la cessione a titolo definitivo del calciatore.L'offerta ufficiale recapitata alla dirigenza del Milan prevede una struttura fissa didi euro, a cui si aggiunge un pacchetto di bonus progressivi legati alle prestazioni europee del club di Istanbul. Nello specifico, l'accordo prevede l'erogazione di ulterioridi euro in caso di qualificazione del Galatasaray ai playoff di, e altridi euro al raggiungimento dei quarti di finale della massima competizione continentale. Questa formula articolata potrebbe rappresentare la chiave di volta definitiva per sbloccare l'addio del portoghese. Anche perché, secondo quanto emerge, Leão accetterebbe volentieri il trasferimento al Galatasaray, che gli ha promesso