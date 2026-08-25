L'attaccante portoghese Rafael Leão è ufficialmente sul mercato: il Milan ha sancito la conclusione del ciclo in rossonero del classe 1999, un percorso storico impreziosito dalla conquista dello Scudetto nel 2022, della Supercoppa Italiana nel 2025 e da un bottino personale di 80 gol e 65 assist in 291 presenze complessive. La scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi risponde a precise logiche tattiche, poiché l'esterno non si integra nel nuovo progetto tecnico dell'allenatore Rúben Amorim, il cui scacchiere prevede trequartisti puri dietro le punte, escludendo l'utilizzo della fascia sinistra come corsia per gli esterni.

Verifiche di redazione: confermato l'intrigo internazionale a tre

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

La sponda di Kush e il tesoretto per il mercato di Amorim

In merito alle numerose voci che si rincorrono sul futuro del numero 10,per ladel giocatore. Le diplomazie rossonere sono attive su tre tavoli distinti che vedono coinvolti l', ile il Tottenham. Si profila quindi un duplice binario in Premier League, affiancato dal forte e già noto interesse proveniente dalla Süper Lig turca.I riscontri ottenuti in tempo reale blindano, che aveva tracciato i medesimi scenari di mercato. La strategia finanziaria del Milan è ormai delineata: l'obiettivo della società milanista è incassare una cifra compresadi euro dalla vendita del cartellino di Leão. Questo importante tesoretto verrebbe immediatamente reinvestito per finanziare l'acquisto di, profili specifici espressamente richiesti da mister Amorim per completare la rosa.