Il Milan accelera la cessione di Rafael Leão per motivi tattici: contatti avviati con Aston Villa, Tottenham e Galatasaray per finanziare i colpi di Rúben Amorim
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
L'attaccante portoghese Rafael Leão è ufficialmente sul mercato: il Milan ha sancito la conclusione del ciclo in rossonero del classe 1999, un percorso storico impreziosito dalla conquista dello Scudetto nel 2022, della Supercoppa Italiana nel 2025 e da un bottino personale di 80 gol e 65 assist in 291 presenze complessive. La scelta della dirigenza di Via Aldo Rossi risponde a precise logiche tattiche, poiché l'esterno non si integra nel nuovo progetto tecnico dell'allenatore Rúben Amorim, il cui scacchiere prevede trequartisti puri dietro le punte, escludendo l'utilizzo della fascia sinistra come corsia per gli esterni.
Verifiche di redazione: confermato l'intrigo internazionale a treIn merito alle numerose voci che si rincorrono sul futuro del numero 10, le verifiche dirette compiute dalla nostra redazione confermano lo stato avanzato delle operazioni: il Milan ha attualmente tre trattative parallele e concrete per la cessione del giocatore. Le diplomazie rossonere sono attive su tre tavoli distinti che vedono coinvolti l'Aston Villa, il Galatasaray e il Tottenham. Si profila quindi un duplice binario in Premier League, affiancato dal forte e già noto interesse proveniente dalla Süper Lig turca.
La sponda di Kush e il tesoretto per il mercato di AmorimI riscontri ottenuti in tempo reale blindano la veridicità delle indiscrezioni diffuse nelle scorse ore dall'insider digitale Kush, che aveva tracciato i medesimi scenari di mercato. La strategia finanziaria del Milan è ormai delineata: l'obiettivo della società milanista è incassare una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro dalla vendita del cartellino di Leão. Questo importante tesoretto verrebbe immediatamente reinvestito per finanziare l'acquisto di un nuovo trequartista centrale e forse di un difensore, profili specifici espressamente richiesti da mister Amorim per completare la rosa.
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