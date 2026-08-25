Il futuro di Santiago Giménez resta uno dei nodi principali del calciomercato estivo del Milan. L'attaccante messicano classe 2001, ristabilitosi dall'infortunio subito durante i Mondiali con la propria Nazionale, si trova attualmente confinato a Milanello, dove svolge sedute di allenamento separate insieme ai calciatori esclusi dalle rotazioni tattiche del nuovo allenatore Rúben Amorim.

Trattativa bloccata con il Porto: lo stallo tra offerta e richiesta

Il centravanti messicano, noto come il "Bebote", ha già raggiunto da giorni un'intesa di massima sui termini contrattuali con il, club guidato dal Presidente André Villas-Boas. Tuttavia, il trasferimento nella Liga Portugal è congelato a causa della distanza economica tra la dirigenza rossonera e quella lusitana sulle formule dell'operazione di mercato.

A fronte di lunghe contrattazioni preliminari, la prima offerta ufficiale presentata dai "Dragões" ha spiazzato il club di Via Aldo Rossi. La proposta del Porto prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, cifre ritenute del tutto inaccettabili dal Milan per il valore del cartellino dell'ex calciatore del Feyenoord.

Le condizioni del Milan per la cessione del Bebote

Formula di uscita : prestito oneroso con diritto di riscatto che garantisca un rientro economico immediato.

: prestito oneroso con diritto di riscatto che garantisca un rientro economico immediato. Cifra del riscatto : valutazione minima della base fissa impostata ad almeno 20 milioni di euro.

: valutazione minima della base fissa impostata ad almeno 20 milioni di euro. Clausole aggiuntive: eventuale inserimento di bonus legati a obiettivi sportivi (presenze e gol) per trasformare il diritto in obbligo di riscatto.

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Silenzio radio e possibili inserimenti last-minute

La posizione del Milan per far partire l'attaccante si basa su parametri economici ben precisi, volti a tutelare l'investimento iniziale (33,2 milioni di euro, bonus inclusi, per comprarlo dal Feyenoord nel febbraio 2025) compiuto per il giocatore:Nelle ultime ore la trattativa è entrata in una fase di totale silenzio radio, senza i rilanci attesi da parte della dirigenza portoghese per colmare la distanza tra domanda e offerta. Questo scenario di attesa forzata lascia aperta la porta a possibili colpi di scena nelle battute finali della sessione estiva, con club terzi che potrebbero inserirsi all'ultimo minuto per assicurarsi le prestazioni del centravanti messicano.