Mario Gila, esordio nel Milan: i numeri e l'importanza per la tattica di Amorim

La prima in rossonero di Mario Gila ha fatto capire a tutti perché il Milan ha investito 30 milioni di euro per strapparlo alla Lazio. Contro il Torino, il difensore spagnolo è stato davvero un perno importante della difesa del Diavolo. Non è un caso che appena è uscito per crampi, il reparto arretrato di Ruben Amorim sia calato di prestazione e abbia lasciato tantissime occasioni agli avversari. Mario Gila è un difensore molto forte, assolutamente tra i top del campionato di Serie A, ed è stato un colpo di mercato molto sottovalutato da parte del Milan. Ecco i suoi dati contro il Torino dal sito Sofascore:

Tocchi totali: 87.0

Passaggi precisi: 68.0 (92%)

Palle recuperate: 4.0

Chiusure difensive: 2.0

Dribbling subiti: 1.0

Totale contrasti vinti: 5.0 (56%)

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L'importanza tattica di Gila per gli esterni di Amorim

Gila è fondamentale per tutto il reparto rossonero e per l'equilibrio tattico di Ruben Amorim: con un braccetto così veloce e bravo nei duelli contro gli esterni avversari, l'allenatore portoghese può permettersi il lusso di giocare con un esterno di centrocampo spiccatamente offensivo come Chukwueze e prossimamente anche Moreira.

Al netto degli investimenti su Moreira e Ramos, ma Gila può essere l'arrivo più importante della stagione rossonera. Abbiamo visto contro il Torino come non abbia mai sbagliato il tempo dell'intervento, perso un pallone in impostazione e come abbia aiutato sempre molto bene sulla sua fascia destra. Di fatto ha perso un solo uno contro uno, ma perché era già limitato fortemente nella corsa dai crampi.

Con un difensore con qualità differenti, si rischierebbero imbarcate pericolose a ogni palla persa del Milan o a ogni pressing bucato dagli avversari. Gila si appresta fin da subito a prendere in mano le redini di tutta la difesa rossonera.