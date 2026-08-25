Milan, ore decisive per Leão. Spunta la pista Mitoma: il retroscena

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: mancano sempre meno giorni alla chiusura ufficiale della sessione e per i rossoneri resta da sciogliere il nodo legato al futuro di Rafael Leão. Sull'attaccante portoghese, in questo momento, c'è l'interesse del Galatasaray, del Tottenham e dell'Aston Villa e dovrebbe essere un nome caldissimo di questi ultimi giorni di trattative. Chiaro che, in caso di uscita del numero 10, il Milan dovrà andare alla ricerca di un nuovo trequartista in questa sessione di calciomercato. Un retroscena arriva dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio: nelle scorse ore era emersa la suggestione Kaoru Mitoma del Brighton. Un nome che piace ma che, per condizioni fisiche e ruolo, non rappresenta l'investimento ideale per il progetto tecnico rossonero. Non dovrebbe essere quindi il giapponese il calciatore preso in caso di addio di Leão, ma è chiaro che i rossoneri sono pronti a intervenire fortemente sul mercato per completare la rosa di Amorim in caso di partenza dell'attaccante portoghese.

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Le caratteristiche di Kaoru Mitoma

Kaoru Mitoma gioca principalmente come ala sinistra nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, bravo nel dribbling sul breve grazie alla sua abilità nel cambiare ritmo.

nel 4-2-3-1 o nel 4-3-3, bravo nel dribbling sul breve grazie alla sua abilità nel cambiare ritmo. Sa decelerare alla grande per poi ripartire improvvisamente e ha sempre il pallone attaccato ai piedi , anche quando corre al massimo della sua velocità.

, anche quando corre al massimo della sua velocità. Cerca con costanza l'assist o lo scarico per i suoi compagni.

Sarebbe stato un profilo interessante, ma sicuramente lontano dai parametri di RedBird che difficilmente investe per calciatori che non possano poi essere venduti nelle stagioni successive.

Le condizioni del Milan per la cessione

Ripetiamo che il Milan non è disposto a scendere a compromessi per Leão: il club rossonero continua a chiedere 50-60 milioni per il suo calciatore e non è disposto ad aprire a nessun tipo di opzione in prestito.