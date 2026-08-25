Il Milan è attivamente alla ricerca di un nuovo trequartista da inserire nel sistema tattico 3-4-2-1 dell'allenatore Rúben Amorim e, secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, il nome emerso nelle ultime ore è quello di Alvyn Sanches, gioiello di proprietà dello Young Boys. Il club di Via Aldo Rossi, di proprietà RedBird, apprezza il calciatore valutato circa 10 milioni di euro con un contratto in scadenza il 30 giugno 2029, sebbene l'operazione immediata resti subordinata alle evoluzioni delle tre trattative parallele per la cessione di Rafael Leão con Aston Villa, Galatasaray e Tottenham.

Identikit e caratteristiche tecniche del talento svizzero

Nato a Créteil, in Francia, il 12 febbraio 2003 ma di nazionalità svizzera, Alvyn Sanches rappresenta uno dei profili calcistici più interessanti del panorama elvetico. Dal punto di vista tattico, si tratta di un fantasista mancino naturale dotato di grande accelerazione, ottima visione di gioco e spiccata abilità nel dribbling nello stretto.

Le sue doti balistiche e la capacità di muoversi fluidamente nei mezzi spazi lo renderebbero un tassello ideale per i meccanismi offensivi di Rúben Amorim, che richiede grande dinamismo e qualità ai due sotto punta. La dirigenza del Milan conosce bene l'ambiente societario del club di Berna, dal quale proprio nella passata stagione aveva prelevato a sorpresa il difensore Zachary Athekame.

I numeri della stagione e lo stato della trattativa con il Milan

Presenze complessive : 33 partite ufficiali disputate tra la massima serie della Super League svizzera e gli impegni internazionali in Europa League.

: 33 partite ufficiali disputate tra la massima serie della Super League svizzera e gli impegni internazionali in Europa League. Contributo realizzativo : 10 gol messi a segno.

: 10 gol messi a segno. Rifinitura : 6 assist forniti per i compagni di squadra.

: 6 assist forniti per i compagni di squadra. Minutaggio: 2.209 minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco.

L'efficacia sotto porta e in fase di rifinitura costituisce il vero punto di forza del classe 2003. Nell'ultima stagione agonistica, Sanches ha collezionato dati statistici di assoluto rilievo:

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, a seguito di opportune verifiche effettuate direttamente con l'ambiente rossonero, il profilo di Alvyn Sanches è effettivamente inserito nella lista dei potenziali obiettivi monitorati con attenzione dall'intera area scouting del Diavolo.

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Allo stato attuale, tuttavia, occorre fare chiarezza:. Il calciatore rimane un'opzione concreta per il prossimo futuro, mentre per l'immediato presente la dirigenza cercherà un profilo di caratura internazionale solo qualora si concretizzasse l'addio di Rafael Leão.