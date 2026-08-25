Milan, tre opzioni per Leão. La verità su Alvyn Sanches. Occhio al retroscena Mitoma

Settimana molto importante per il mercato del Milan: i rossoneri sono alla ricerca di altri profili importanti per rinforzare la squadra dopo gli arrivi di Ramos, Gila e Moreira. Occhio, però, anche alle tante operazioni in uscita da chiudere in pochi giorni. In questo scenario con tante voci che si rincorrono, la nostra redazione ha fatto il punto sul mercato dei rossoneri, con i nomi caldi del momento. La rassegna di PianetaMilan mette ordine nel caos di voci. Abbiamo selezionato i temi più caldi sul Milan per offrirvi non solo la notizia, ma la nostra chiave di lettura.

Ecco di cosa parliamo oggi:

Capello su Amorim: le parole dell'ex allenatore rossonero dopo Torino-Milan.

le parole dell'ex allenatore rossonero dopo Torino-Milan. Alvyn Sanches: ecco cosa sappiamo sul trequartista svizzero.

ecco cosa sappiamo sul trequartista svizzero. Suggestione Mitoma: retroscena sul futuro della trequarti rossonera.

retroscena sul futuro della trequarti rossonera. Rafael Leão: tre club sull'attaccante portoghese. Le ultime novità.

Capello promuove subito Amorim

"Si è presentato molto preparato e ha parlato con cognizione di causa. A me fa molto piacere che anche in Portogallo sia arrivato l’eco delle nostre vittorie. Vuol dire che abbiamo fatto qualcosa d’importante".

Dopo la vittoria del Milan sul campo del Torino, l'ex allenatore rossonero Fabio Capello ha parlato del lavoro di Ruben Amorim a La Gazzetta dello Sport:

Si è visto già qualcosa del suo calcio: "Indubbiamente. E non me l’aspettavo così presto, sono sincero, anche perché le amichevoli mi avevano un po’ preoccupato. In particolare quella con il Chelsea, dove la velocità degli inglesi aveva messo alle corde i rossoneri. Amorim ha la sua idea di calcio, che ben si combina con il Milan di una volta". Ci vorrà comunque ulteriore lavoro per avere un Milan a immagine e somiglianza dell'idea di calcio dell'allenatore portoghese.

Alvyn Sanches nel mirino del Milan? Il punto

Il Milan continua con la ricerca di un nuovo trequartista da inserire nel 3-4-2-1 di Ruben Amorim: secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, il nome emerso nelle ultime ore è quello di Alvyn Sanches, gioiello di proprietà dello Young Boys. Il club di Via Aldo Rossi, di proprietà RedBird, apprezza il calciatore valutato circa 10 milioni di euro con un contratto in scadenza il 30 giugno 2029.

Secondo quanto risulta alla nostra redazione, a seguito di opportune verifiche effettuate direttamente con l'ambiente rossonero, il profilo di Alvyn Sanches è effettivamente inserito nella lista dei potenziali obiettivi monitorati con attenzione dall'intera area scouting del Diavolo. Allo stato attuale, tuttavia, non vi sono trattative formalmente avviate né tentativi concreti di affondo per questa specifica sessione estiva di mercato. Nell'ultima stagione agonistica, Sanches ha messo insieme i seguenti numeri:

Partite ufficiali: 33

Gol messi a segno: 10

Assist forniti: 6

Minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco: 2.209

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Retroscena su Mitoma

Un retroscena arriva dal sito del giornalista Gianluca Di Marzio: nelle scorse ore era emersa la suggestione Kaoru Mitoma del Brighton. Un nome che piace ma che, per condizioni fisiche e ruolo, non rappresenta l'investimento ideale per il progetto tecnico rossonero. Non dovrebbe essere quindi il giapponese il calciatore preso in caso di addio di Leão, ma è chiaro che i rossoneri sono pronti a intervenire fortemente sul mercato per completare la rosa di Amorim in caso di partenza dell'attaccante portoghese.

Ripetiamo che il Milan non è disposto a scendere a compromessi per Leão: il club rossonero continua a chiedere 50-60 milioni per il suo calciatore e non è disposto ad aprire a nessun tipo di opzione in prestito. Vedremo cosa succederà nelle ultime ore di mercato.

Tre ipotesi per Leão

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: mancano sempre meno giorni alla chiusura ufficiale della sessione e per i rossoneri resta da sciogliere il nodo legato al futuro di Rafael Leão. In merito alle numerose voci che si rincorrono sul futuro del numero 10, le verifiche dirette compiute dalla nostra redazione confermano lo stato avanzato delle operazioni: il Milan ha attualmente tre trattative parallele e concrete per la cessione del giocatore. Le diplomazie rossonere sono attive su tre tavoli distinti che vedono coinvolti l'Aston Villa, il Galatasaray e il Tottenham. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni: il club continua a chiedere 50-60 milioni per cedere il suo attaccante numero 10.