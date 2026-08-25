Gonçalo Ramos non ha deluso al suo debutto: niente gol, ma lavoro sporco prezioso

L'analisi della prima partita di Gonçalo Ramos con il Milan. Le statistiche del portoghese contro il Torino e la spiegazione del suo ruolo per Amorim

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Gonçalo Ramos è l'acquisto più costoso della storia del Milan: pagato più di 70 milioni di euro dal PSG ha esordito ufficialmente con la maglia rossonera contro il Torino in Serie A. Zero gol, zero assist e in generale zero occasioni da rete per l'attaccante portoghese, tanto che per molti addetti ai lavori e tifosi del Diavolo ha giocato una partita deludente o addirittura insufficiente. Ecco i dati dal sito Sofascore della sua partita:

  • Gol: 0
  • Gol attesi (xG): 0.52
  • Assist: 0
  • Assist attesi (xA): 0.05
  • Tiri totali: 5.0
  • Tiri in porta (per partita): 1.0
  • Tocchi totali: 40.0
  • Palloni recuperati (per partita): 5.0
  • Duelli vinti (totali): 5.0 (50%)

Il lavoro sporco di Ramos utile per Amorim

Chiariamo subito che, ovviamente, un attaccante del genere deve segnare il più possibile, ma non è il solo compito di una prima punta. Ramos ha fatto una partita 'sporca', ma estremamente funzionale e importante per il tipo di calcio che predica Amorim. L'attaccante portoghese, che ha lavorato con Luis Enrique, ha pressato per tutta la partita con grinta, tempi perfetti e senza mai fermarsi. D'altronde il successo recente del PSG si è basato anche su questo aspetto del calcio.
In più ha svolto un lavoro che molti continuano a sottovalutare: giocando spalle alla porta e scendendo spesso e volentieri sulla linea dei mediani, ha pulito tantissimi palloni e lanci su di lui. Passaggi di prima perfetti subito sugli esterni di centrocampo, controlli ottimi e praticamente mai una palla persa nonostante il pressing della difesa avversaria.
Gonçalo Ramos non ha deluso al suo debutto: niente gol, ma lavoro sporco prezioso

Tutti attendono con grande ansia il primo gol ufficiale con il Milan di Ramos, ma tutti questi aspetti e questo lavoro restano cruciali per Amorim e sono compiti da non sottovalutare. Per questo il portoghese ha giocato una partita molto positiva, nonostante l'assenza di reti o assist.

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