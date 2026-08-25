Gonçalo Ramos non ha deluso al suo debutto: niente gol, ma lavoro sporco prezioso

Gonçalo Ramos è l'acquisto più costoso della storia del Milan: pagato più di 70 milioni di euro dal PSG ha esordito ufficialmente con la maglia rossonera contro il Torino in Serie A. Zero gol, zero assist e in generale zero occasioni da rete per l'attaccante portoghese, tanto che per molti addetti ai lavori e tifosi del Diavolo ha giocato una partita deludente o addirittura insufficiente. Ecco i dati dal sito Sofascore della sua partita:

Gol: 0

Gol attesi (xG): 0.52

Assist: 0

Assist attesi (xA): 0.05

Tiri totali: 5.0

Tiri in porta (per partita): 1.0

Tocchi totali: 40.0

Palloni recuperati (per partita): 5.0

Duelli vinti (totali): 5.0 (50%)

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Il lavoro sporco di Ramos utile per Amorim

In più ha svolto un lavoro che molti continuano a sottovalutare: giocando spalle alla porta e scendendo spesso e volentieri sulla linea dei mediani, ha pulito tantissimi palloni e lanci su di lui. Passaggi di prima perfetti subito sugli esterni di centrocampo, controlli ottimi e praticamente mai una palla persa nonostante il pressing della difesa avversaria.

Chiariamo subito che, ovviamente, un attaccante del genere deve segnare il più possibile, ma non è il solo compito di una prima punta. Ramos ha fatto unaper il tipo di calcio che predica Amorim. L'attaccante portoghese, che ha lavorato con Luis Enrique, ha pressato per tutta la partita con grinta, tempi perfetti e senza mai fermarsi. D'altronde il successo recente del PSG si è basato anche su questo aspetto del calcio.

Tutti attendono con grande ansia il primo gol ufficiale con il Milan di Ramos, ma tutti questi aspetti e questo lavoro restano cruciali per Amorim e sono compiti da non sottovalutare. Per questo il portoghese ha giocato una partita molto positiva, nonostante l'assenza di reti o assist.