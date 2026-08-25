Calciomercato Milan, nodo Leão: rilancio Galatasaray? C'è l'accordo con il calciatore

Continuano le notizie di calciomercato sul Milan: la sessione chiuderà il prossimo primo settembre alle ore 20:00 e il Diavolo non è ancora riuscito a trovare una soluzione per Rafael Leão. Il giornalista Yağız Sabuncuoğlu ha parlato ancora del futuro del portoghese e del possibile interesse del Galatasaray. Ecco le ultime notizie da X:

"Per Leão, Milan e Galatasaray non sono ancora riusciti ad avvicinarsi a un terreno di accordo. Lo sforzo continua".

Per Sabuncuoğlu, infatti, il portoghese e il club turco hanno già l'accordo sullo stipendio a 12 milioni di euro a stagione, mentre sono ancora in corso le trattative con il Diavolo. Sempre dalla Turchia arrivano ulteriori dettagli, stavolta da Ertan Süzgün: colloqui tra Galatasaray e Milan ripresi con vigore, con il club turco che vorrebbe chiudere l'operazione a quota 40 milioni di euro più bonus.

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Le tre trattative per la cessione di Leão e le condizioni per il Venezia

In giornata, in merito alle numerose voci che si rincorrono sul futuro del numero 10, abbiamo svolto le nostre verifiche confermando di come il Milan abbia attualmenteper la cessione del giocatore. Aston Villa, Galatasaray e Tottenham sono ancora in corsa. Il Milan, comunque, non si muove dalla sua richiesta iniziale:per cederlo in questa sessione estiva.

Una scelta comprensibile visto che poi il Diavolo dovrebbe investire molto per cercare un trequartista forte che possa prendere il posto di Leão nella rosa di Amorim. Ricordiamo che il portoghese non ha giocato contro il Torino per l'infortunio subito poco prima dell'amichevole contro il Manchester United e potrebbe non essere disponibile anche per la gara contro il Venezia. Mancano sempre meno giorni alla fine della sessione estiva e il futuro di Leão resta il tema più caldo del mercato rossonero.