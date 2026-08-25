Mercato Milan, a che punto è la trattativa con il Porto per Santiago Giménez? Le ultime da Moretto

Calciomercato Milan, mancano sempre meno giorni alla chiusura e il Diavolo deve ancora vendere alcuni esuberi. Oltre al 'caso' Rafael Leão che fa storia a parte, ci sono ancora Tomori, Fofana e Santiago Giménez che non fanno parte del progetto di Ruben Amorim e che dovrebbero essere ceduti da qui al primo settembre. Sull'attaccante messicano c'è ancora il Porto con una trattativa che sembrava a un passo dalla chiusura, ma è rallentata dopo la prima offerta dei portoghesi. Prestito gratuito con diritto di riscatto, che si poteva trasformare in obbligo a determinate condizioni, fissato a quota 15 milioni di euro. Cifra ritenuta troppo bassa dal Milan.

Il giornalista Matteo Moretto ha aggiornato su X sulla trattativa:

"Santiago Giménez al Porto, ancora nessun accordo con il Milan sulla cifra finale dell’operazione dopo i recenti contatti. L’attaccante ha già un accordo con il Porto; nelle prossime ore i due club proveranno a capire ulteriormente se ci sono i margini per definire la trattativa".

La crisi di Giménez e le gerarchie di Amorim in attacco

Il Milan ha iniziato la stagione concome suo vice. Questo dovrebbe essere il piano di Ruben Amorim per tutta la stagione. Molto difficile pensare che Santiago Giménez possa restare al Milan come terza prima punta della rosa.

Arrivato come il grande colpo del mercato invernale del 2025, il messicano non è mai riuscito a lasciare un grande impatto con la maglia rossonera, specialmente nella scorsa stagione. Oltre l'infortunio e l'operazione alla caviglia, Santiago Giménez ha incontrato tantissime difficoltà trovando un solo gol in Coppa Italia. L'ultimo gol in Serie A risale a maggio 2025 (doppietta contro il Bologna). Insomma, un divorzio che sembra oramai scontato quello tra il messicano e il Milan, ma prima va trovata la quadra finale con il Porto.