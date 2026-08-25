Nuove indiscrezioni sul futuro dell'attaccante portoghese: i club di Premier League sfidano la smentita di Matteo Moretto sul possibile approdo ai 'Villans'
Leão può davvero restare al Milan? Intanto il Galatasaray si è rifatto sotto
Il futuro di Rafael Leão al Milan è oggetto di speculazioni di calciomercato, con indiscrezioni social che rilanciano l'interesse di Aston Villa, Tottenham e Galatasaray nonostante le smentite giornalistiche. L'indiscrezione, diffusa dall'insider Kush, suggerisce un possibile intrigo a tre squadre per l'esterno portoghese, mentre la dirigenza rossonera valuta la cessione a fronte di alte pretese economiche.
L'attendibilità della fonte: chi è Kush e i legami con RedBirdChi è Kush? Non siamo di fronte a un giornalista sportivo , bensì a un insider digitale al quale, nelle recenti e convulse vicende di casa Milan, è necessario concedere un'attenta analisi. Sulle piattaforme social, infatti, è stato il primo in assoluto ad annunciare l'accordo definitivo tra il club di Via Aldo Rossi e lo Strasburgo per il trasferimento di Diego Moreira. Una tempestività che solleva un interrogativo spontaneo: che l'influencer vanti canali di comunicazione diretti e agganci concreti con la proprietà americana RedBird Capital Partners e con il fondatore Gerry Cardinale?
Intrigo a tre: Aston Villa, Galatasaray e il fattore TottenhamSecondo le indiscrezioni dettagliate da Kush, la dirigenza del Milan starebbe attualmente valutando la cessione di Rafael Leão muovendosi su tre tavoli paralleli. Se i primi due club sono già noti alle cronache sportive — ovvero l'Aston Villa di Unai Emery e i turchi del Galatasaray —, la terza società rappresenta una vera e propria "new entry" nello scacchiere della trattativa. Si tratta del Tottenham Hotspur, club della Premier League che ha letteralmente infiammato oggi la sessione di mercato ufficializzando l'acquisto del fantasista brasiliano Savinho dal Manchester City, per una cifra monstre vicina ai 100 milioni di euro, bonus inclusi.
La sostenibilità degli Spurs e le richieste economiche del MilanLa fiammata di mercato degli "Spurs", guidati in panchina dal manager italiano Roberto De Zerbi, non si ferma qui: la società londinese ha già prelevato in questa stessa sessione il centrocampista Sandro Tonali dal Newcastle United per l'astronomica cifra di 116 milioni di euro. Un doppio investimento che solleva forti dubbi sulla reale capacità del Tottenham di disporre della liquidità necessaria per sferrare l'assalto decisivo a Leão, il cui contratto con il Milan resta un asset blindato. Dal canto suo, come riferito da Kush, la dirigenza milanista mantiene altissime le pretese per il cartellino del numero 10: la base d'asta è fissata, e l'affare non si sbloccherà per meno di 50-60 milioni di euro.
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