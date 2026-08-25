Le indiscrezioni di calciomercato relative a un imminente trasferimento di Rafael Leão dal Milan all'Aston Villa hanno acceso l'attenzione mediatica internazionale. L'operazione, orchestrata dal potente agente e intermediario Jorge Mendes per ricollocare il numero 10 portoghese fuori dai piani tecnici rossoneri, ha registrato una brusca frenata dopo i primi contatti ufficiali tra la dirigenza del Diavolo e il club di Birmingham.

Il sondaggio dell'Aston Villa e lo stop economico all'affare Leão

Nonostante l'eccellente asse commerciale e i rapporti di stima tra Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan, e Wesley Edens, co-proprietario dei "Villans" insieme a Nassef Sawiris, la trattativa si è arenata sul nascere. Secondo le verifiche dell'esperto di mercato Matteo Moretto diffuse su "X" , il club di Premier League ha catalogato l'operazione come finanziariamente impraticabile.

I parametri economici legati all'ingaggio del calciatore lusitano e alle richieste di indennizzo del Milan per il cartellino superano il budget stanziato dall'Aston Villa. Questo stop cancella, almeno temporaneamente, la possibilità per l'attaccante esterno di misurarsi con il campionato inglese e di disputare la prestigiosa Champions League con la maglia della compagine di Birmingham.

Le tre opzioni per il futuro del portoghese: permanenza o cessione estera

Permanenza forzata al Milan : il calciatore rimarrebbe in rosa a Milanello, ma senza lo status di prima scelta assoluta nelle gerarchie offensive.

: il calciatore rimarrebbe in rosa a Milanello, ma senza lo status di prima scelta assoluta nelle gerarchie offensive. La pista in Turchia con il Galatasaray : i "Cimbom" mantengono vivo l'interesse, ma l'operazione si concretizzerà solo se il club di Istanbul alzerà la proposta economica da presentare al Milan.

: i "Cimbom" mantengono vivo l'interesse, ma l'operazione si concretizzerà solo se il club di Istanbul alzerà la proposta economica da presentare al Milan. La proposta milionaria dell'Al-Hilal: la compagine della Saudi Pro League ha già avviato i dialoghi con Jorge Mendes ed è l'unica a non avere problemi di budget per coprire le richieste rossonere.

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Le battute finali del calciomercato estivo e i rischi di un inserimento last-minute

Con il tramonto della pista inglese, lo scenario intorno al futuro dell'attaccante si complica e si divide in tre potenziali direttrici di mercato:La situazione di stallo obbliga il Milan a una gestione strategica della situazione per evitare di mantenere in rosa un asset scontento e dall'ingaggio pesante. Nelle ultime ore della sessione estiva non sono esclusi colpi di scena o inserimenti dell'ultimo minuto da parte di top club europei che necessitano di un innesto di qualità sulla fascia sinistra, qualora le condizioni economiche del Milan dovessero farsi più flessibili.