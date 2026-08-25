Il futuro di Rafael Leão sembra essere sempre più lontano dal Milan in questa sessione estiva di calciomercato, con la Premier League che si profila come la destinazione ideale per l'attaccante portoghese classe 1999. Per il numero 10 rossonero si è aperta una pista concreta che porta direttamente all'Aston Villa, club pronto a sfruttare la situazione di rottura tra il calciatore e l'identità tattica della squadra guidata da Rúben Amorim. Le negoziazioni tra le parti sono entrate in una fase cruciale.

Trattativa Milan-Aston Villa: le cifre per la cessione di Leão

Secondo quanto riportato dalle colonne della Gazzetta dello Sport, i contatti tra la dirigenza di Via Aldo Rossi e il club di Birmingham si trovano in una fase intermedia. Le basi per un accordo economico sono solide: i "Villans" dispongono del budget necessario per soddisfare le richieste del club rossonero, mentre il calciatore è fortemente attratto dalla prospettiva di confrontarsi con il campionato inglese e di disputare la Champions League sotto la guida di Unai Emery.

La valutazione complessiva del cartellino si aggira tra i 40 e i 50 milioni di euro, cifra comprensiva di una parte fissa e di bonus variabili, che corrisponde alla richiesta minima stabilita dal Milan sin dall'inizio del mercato. Il nodo principale resta l'ingaggio del calciatore, che attualmente percepisce a Milano uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione, bonus inclusi. Resta da capire se la proprietà inglese deciderà di pareggiare o migliorare queste cifre per dare l'assalto al talento lusitano.

Il pressing del Galatasaray e l'incompatibilità tattica con Amorim

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Parallelamente alla pista britannica, resta attiva l'opzione che porta in Turchia sponda Galatasaray. I "Cimbom" di Istanbul hanno messo sul piatto del giocatore un'offerta faraonica di stipendio da 12 milioni di euro netti a stagione per i prossimi cinque anni. Sebbene i dialoghi tra i due club proseguano, la distanza non è ancora colmata, tanto che la dirigenza turca sta valutando profili alternativi sul mercato europeo come Malick Fofana dell'Olympique Lione e Ismaïla Sarr del Crystal Palace.I tempi stringono: sebbene il mercato in Turchia chiuda il 4 settembre rispetto alla scadenza del 1° settembre prevista per i principali campionati europei, il Galatasaray dovrà accelerare per superare la concorrenza della Premier League. La cessione appare come la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte: le caratteristiche tecniche di Rafael Leão e la sua ridotta propensione al sacrificio difensivo faticano a integrarsi nel rigido sistema di gioco basato sull'intensità voluto da Rúben Amorim, rendendo la permanenza a San Siro controproducente.