Il processo di rifondazione del Milan prosegue senza sosta e, tra i calciatori considerati fuori dal progetto tecnico del nuovo allenatore Rúben Amorim, spicca il nome di Fikayo Tomori. Il difensore centrale inglese, classe 1997, indossa la maglia rossonera dal gennaio 2021 ma è stato ufficialmente invitato a trovare una sistemazione alternativa in questa sessione estiva di calciomercato. Tomori saluterà la Milano rossonera dopo un ciclo importante, impreziosito dallo Scudetto del 2022 conquistato da colonna portante della retroguardia, dalla Supercoppa Italiana del 2025 e da un computo totale di 214 presenze ufficiali arricchite da 7 gol e 6 assist.

La scadenza contrattuale e la valutazione di mercato del Milan

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La concorrenza interna: i costi di Ordóñez e Harwood-Bellis

La dirigenza di Via Aldo Rossi si trova nella condizione di dover accelerare i tempi per la cessione del centrale difensivo britannico: il contratto in essere con il club meneghino scadrà infatti il 30 giugno 2027. Questa sessione estiva rappresenta l'ultima reale opportunità per la società rossonera di monetizzare il valore del cartellino dell'ex Chelsea, evitando il concreto rischio di perderlo a. La base d'asta fissata dal Milan oscilla attualmentedi euro, una cifra accessibile che ha subito attirato l'attenzione di diverse franchigie internazionali.Il profilo del centrale anglo-canadese gode ancora di grandissima stima all'estero, in particolare nel campionato di, dove si registra una lunga lista di estimatori. I primi sondaggi esplorativi sono arrivati dal Coventry City, club guidato in panchina da Frank Lampard, storico mentore che aveva già valorizzato il difensore ai tempi del Derby County e dei Blues. Successivamente, le manifestazioni d'interesse si sono estese a club di prima fascia come il Liverpool e il Newcastle United, fino ad arrivare al forte inserimento registrato nelle ultime ore da parte dell'La pista che conduce ai "Villans" di Unai Emery, formazione qualificata alla prossima edizione della, si è fatta improvvisamente calda a causa del gradimento totale espresso dal calciatore per la destinazione di Birmingham. L'Aston Villa si trova attualmente al centro di un doppio asse di mercato con i rossoneri, complici. Tuttavia, la dirigenza inglese deve colmare il vuoto lasciato in difesa dalla pesante cessione di Ezri Konsa, appena trasferitosi all'Arsenal, e ha fissato priorità differenti per la propria retroguardia.Nonostante la candidatura di Tomori sia caldeggiata dalle circostanze economiche favorevoli, il manager Unai Emery ha inserito in cima alla propria lista dei desideri altri due profili per il reparto arretrato. Gli obiettivi primari del club inglese sono l'ecuadoriano Joel Ordóñez, attualmente in forza al Bruges, e il centrale inglese Taylor Harwood-Bellis, messosi in mostra con la maglia del Southampton. Lo scenario per l'ex milanista resta quindi complesso: pur rappresentando l'opzione più economica e d'esperienza internazionale tra i tre profili vagliati, dovrà attendere l'evoluzione dei contatti paralleli dell'Aston Villa prima di conoscere la sua destinazione finale.