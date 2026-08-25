Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce di un nome di grandissimo spessore internazionale per la corsia laterale destra. Secondo quanto rivelato dal giornalista esperto di mercato Ekrem Konur in un post pubblicato qualche ora fa sul suo profilo 'X', il club di Via Aldo Rossi sarebbe tornato con decisione sulle tracce di Noussair Mazraoui, attualmente in forza al Manchester United. Il profilo del difensore marocchino, già seguito in passato dalla dirigenza rossonera, è tornato d'attualità su precisa indicazione del tecnico Rúben Amorim, che lo considera un innesto ideale per la Serie A.

Calciomercato Milan, la tentazione Mazraoui: lo scenario con lo United

Perché Mazraoui è fondamentale nel 3-4-2-1 di Rúben Amorim

Duttilità nel ruolo di "tutta fascia" : nel 3-4-2-1 di Amorim, agli esterni è richiesto un dispendio energetico enorme, dovendo coprire l'intera corsia. Mazraoui possiede la resistenza atletica e i tempi di inserimento per offendere con costanza senza scoprire la retroguardia.

: nel 3-4-2-1 di Amorim, agli esterni è richiesto un dispendio energetico enorme, dovendo coprire l'intera corsia. Mazraoui possiede la resistenza atletica e i tempi di inserimento per offendere con costanza senza scoprire la retroguardia. Qualità tecnica e costruzione dal basso : cresciuto nella scuola dell'Ajax, il marocchino non è un semplice velocista, ma un regista aggiunto sulla fascia. Sotto la guida di Amorim, che ama dominare il possesso palla, la sua abilità nello stretto e la pulizia nei passaggi faciliterebbero l'uscita della sfera sotto pressione.

: cresciuto nella scuola dell'Ajax, il marocchino non è un semplice velocista, ma un regista aggiunto sulla fascia. Sotto la guida di Amorim, che ama dominare il possesso palla, la sua abilità nello stretto e la pulizia nei passaggi faciliterebbero l'uscita della sfera sotto pressione. Interscambiabilità tattica: capace di stringere il raggio d'azione per agire quasi da mediano aggiunto in fase di possesso, Mazraoui permetterebbe al Milan quel calcio fluido e d'attacco che il tecnico lusitano ha già iniziato a mostrare nel debutto vincente contro il Torino.

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Sondaggi in corso per la fascia destra rossonera

L'indiscrezione lanciata da Konur certifica la volontà del Milan di non lasciare nulla al caso in queste ultime battute della sessione di trattative. Mazraoui, laterale di spinta ex Ajax e Bayern Monaco, si trova a vivere una situazione indefinita all'interno dell'organico dei, dove le rotazioni e le dinamiche di mercato potrebbero favorire una sua partenza a condizioni vantaggiose. La dirigenza del Diavolo sta valutando la fattibilità dell'operazione, conscia dell'esperienza internazionale che il calciatore nordafricano porterebbe nello spogliatoio rossonero.Ma come si integrerebbe il calciatore del Manchester United nello scacchiere tattico del nuovo Milan? La risposta risiede nelle caratteristiche uniche di Mazraoui, perfette per interpretare la filosofia di gioco del tecnico portoghese:I contatti esplorativi con gli intermediari di mercato sono destinati a intensificarsi nelle prossime ore. Il Milan vuole capire i margini economici della trattativa con il Manchester United, che detiene il cartellino del giocatore. L'eventuale innesto di Mazraoui andrebbe a completare una batteria di esterni di assoluto livello, garantendo ad Amorim quelle varianti tattiche necessarie per competere ai massimi livelli sia in campionato sia in Europa League.