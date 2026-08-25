Il calciomercato del Milan entra nella sua fase cruciale con la cessione di Christopher Nkunku al RB Lipsia, una mossa strategica che ridefinisce l'attacco di Rúben Amorim in questa sessione estiva. L'attaccante francese, classe 1997, era stato inserito nella lista dei sicuri partenti da mister Amorim insieme a David Odogu (finito poi in prestito al Tolosa), Fikayo Tomori e Youssouf Fofana (per i quali si cerca ancora una sistemazione). Il calciatore è sbarcato ieri sera in Germania per sottoporsi alle visite mediche con il club della Red Bull, segnando l'addio ai colori rossoneri dopo una sola stagione a San Siro.

Calciomercato Milan: Nkunku torna al Lipsia, le visite nella notte

I dettagli del trasferimento sono emersi grazie a un video esclusivo pubblicato su X da Philipp Hinze , noto corrispondente di Sky Sport Deutschland. Nkunku ha completato la prima parte dei test clinici a notte fonda e concluderà l'iter medico e burocratico nelle prossime ore. Per i "Tori Rossi" si tratta di un clamoroso ritorno a tre anni di distanza dalla cessione record verso il Chelsea, club dal quale il Milan lo aveva prelevato solo dodici mesi fa per 37 milioni di euro.

L'esperienza di Nkunku alla Red Bull Arena evoca i numeri straordinari della sua prima avventura in Bundesliga (2019-2023): 70 gol e 56 assist in 172 presenze totali con la maglia della Sassonia. Il picco a livello di prestazioni è arrivato nel biennio d'oro tra il 2021 e il 2023, impreziosito da 58 marcature totali e dal titolo di capocannoniere del campionato tedesco, conquistato ex aequo con Niclas Füllkrug a quota 16 reti. Cifre che avevano spinto i rossoneri all'investimento, un anno fa, una volta saputo che il Chelsea lo avrebbe liberato.

I dettagli economici dell'accordo e l'impatto sul bilancio rossonero

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Nonostante il forte corteggiamento del Newcastle, il fantasista transalpino ha scelto di tornare nella propria comfort zone calcistica, preso atto della totale esclusione dal progetto tecnico di Rúben Amorim. L'operazione è stata strutturata sulla base di, senza alcun obbligo di riscatto condizionato per il club teutonico.L'impatto sul bilancio del Milan è calcolato al millesimo. Al 30 giugno 2027, considerando due anni di ammortamento sul contratto in scadenza nel 2030, il valore residuo a bilancio di Nkunku sarà di 22,2 milioni di euro. Un eventuale riscatto nell'estate 2027 garantirebbe al club di Via Aldo Rossi una plusvalenza netta di circa 6 milioni di euro. Nell'immediato, il pesante ingaggio da 5 milioni di euro netti verrà equamente suddiviso: Milan e RB Lipsia pagheranno 2,5 milioni a testa. In caso di permanenza definitiva in Germania, per il francese scatterà un nuovo accordo fino al 2031 con uno stipendio rimodulato secondo il salary cap aziendale della Red Bull.