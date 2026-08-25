La sessione estiva di calciomercato del Milan affronta la gestione dei giocatori in esubero, con il centrocampista francese Youssouf Fofana al centro del caso più complesso per la dirigenza rossonera. Il classe 1999, arrivato a Milano dal Monaco nel 2024 per 26 milioni di euro, è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico guidato da Rúben Amorim. Attualmente il calciatore si allena a parte nel centro sportivo di Milanello, in attesa di trovare una sistemazione definitiva prima della chiusura delle trattative.

Il mercato degli esuberi rossoneri: Fofana rifiuta le destinazioni

Mentre altri profili inseriti nella lista dei partenti hanno già trovato una nuova squadra — come David Odogu trasferitosi in prestito al Tolosa e—, la situazione del mediano transalpino resta bloccata. A differenza del difensore Fikayo Tomori, incline a valutare una cessione immediata vista la scadenza contrattuale nel 2027, Fofana sta opponendo una forte resistenza ai trasferimenti, nonostante i numerosi sondaggi ricevuti dall'estero.

Il centrocampista ha infatti declinato i ritorni in Ligue 1 proposti da Olympique Lione e Olympique Marsiglia, mostrando freddezza anche davanti agli approcci nella Liga spagnola da parte di Real Betis e Villarreal. Nemmeno le prime proposte arrivate dalla Premier League inglese, sponda Crystal Palace e Nottingham Forest, sono riuscite a sbloccare la volontà del giocatore, che preferisce valutare ulteriori opzioni per il prosieguo della carriera.

L'inserimento del Brighton e il pugno di ferro del Milan

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Nelle ultime ore la situazione si è arricchita di un nuovo capitolo editoriale. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercatodi Sky Sport, ilsi è inserito con decisione nella corsa al giocatore, forte del brillante esordio in campionato con la vittoria per 4-0 contro l'Aston Villa. La dirigenza di Via Aldo Rossi chiede una cifra compresa. Avendo ammortizzato il cartellino per due stagioni, il valore residuo a bilancio è di 13 milioni: una vendita a queste cifre garantirebbe unanetta.La società milanista ha comunque deciso di adottare la linea dura per evitare che il giocatore rifiuti ogni destinazione fino a settembre. Il club ha fatto filtrare una posizione intransigente: se Fofana dovesse decidere di rimanere a Milano oltre la sessione estiva, non verrà in alcun modo reintegrato in Prima Squadra. Il centrocampista francese continuerà a lavorare fuori rosa e a parte, senza alcuna possibilità di essere convocato da Rúben Amorim per le competizioni stagionali.