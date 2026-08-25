Il mediano dice no a Francia, Spagna e Premier. Spunta il Brighton secondo Gianluca Di Marzio: gradirà la destinazione? L'idea del Milan se dovesse restare
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La sessione estiva di calciomercato del Milan affronta la gestione dei giocatori in esubero, con il centrocampista francese Youssouf Fofana al centro del caso più complesso per la dirigenza rossonera. Il classe 1999, arrivato a Milano dal Monaco nel 2024 per 26 milioni di euro, è stato ufficialmente escluso dal progetto tecnico guidato da Rúben Amorim. Attualmente il calciatore si allena a parte nel centro sportivo di Milanello, in attesa di trovare una sistemazione definitiva prima della chiusura delle trattative.
Il mercato degli esuberi rossoneri: Fofana rifiuta le destinazioniMentre altri profili inseriti nella lista dei partenti hanno già trovato una nuova squadra — come David Odogu trasferitosi in prestito al Tolosa e Christopher Nkunku in via di definizione al RB Lipsia —, la situazione del mediano transalpino resta bloccata. A differenza del difensore Fikayo Tomori, incline a valutare una cessione immediata vista la scadenza contrattuale nel 2027, Fofana sta opponendo una forte resistenza ai trasferimenti, nonostante i numerosi sondaggi ricevuti dall'estero.
Il centrocampista ha infatti declinato i ritorni in Ligue 1 proposti da Olympique Lione e Olympique Marsiglia, mostrando freddezza anche davanti agli approcci nella Liga spagnola da parte di Real Betis e Villarreal. Nemmeno le prime proposte arrivate dalla Premier League inglese, sponda Crystal Palace e Nottingham Forest, sono riuscite a sbloccare la volontà del giocatore, che preferisce valutare ulteriori opzioni per il prosieguo della carriera.
L'inserimento del Brighton e il pugno di ferro del MilanNelle ultime ore la situazione si è arricchita di un nuovo capitolo editoriale. Secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il Brighton si è inserito con decisione nella corsa al giocatore, forte del brillante esordio in campionato con la vittoria per 4-0 contro l'Aston Villa. La dirigenza di Via Aldo Rossi chiede una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo. Avendo ammortizzato il cartellino per due stagioni, il valore residuo a bilancio è di 13 milioni: una vendita a queste cifre garantirebbe una plusvalenza netta.
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