Christopher Nkunku lascia il Milan e torna al RB Lipsia: formula dell'accordo, ripartizione dello stipendio e calcolo della plusvalenza a bilancio
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Il calciomercato del Milan entra nella sua fase decisiva con l'imminente cessione di Christopher Nkunku al RB Lipsia, operazione per la quale mancano ormai soltanto le firme sui contratti e l'annuncio ufficiale. L'attaccante francese, classe 1997, è sbarcato nella serata di ieri in Germania, all'aeroporto della città della Sassonia, per iniziare immediatamente i primi test clinici proseguiti fino a notte fonda. Nella mattinata odierna il calciatore ha completato l'iter delle visite mediche d'idoneità sportiva, propedeutiche al suo ritorno in Bundesliga dopo una sola stagione trascorsa nel campionato di Serie A.
I dettagli economici dell'accordo: cifre del prestito e divisione dell'ingaggioL'intesa tra la dirigenza milanista e i vertici della galassia Red Bull è stata strutturata sulla base di un prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, con un diritto di riscatto in favore dei tedeschi stabilito a 28 milioni di euro, per una valutazione complessiva dell'operazione pari a 31 milioni di euro. Per quanto concerne l'impatto salariale fino al 30 giugno 2027, Milan e RB Lipsia si spartiranno equamente al 50% il pagamento dello stipendio netti del giocatore, il quale percepisce attualmente un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione garantito dal club di Via Aldo Rossi.
Il piano futuro in Sassonia e le cifre del nuovo contratto al 2031Qualora il club tedesco decidesse di esercitare l'opzione di acquisto definitivo al termine della stagione, per l'attaccante transalpino è già pronto un nuovo accordo contrattuale di durata quadriennale, con scadenza ufficiale fissata al 30 giugno 2031. Per rientrare rigidamente nei tetti salariali e nei parametri economici interni vigenti all'interno del RB Lipsia, lo stipendio di Nkunku subirà una rimodulazione al ribasso, assestandosi su una cifra inferiore ai 4 milioni di euro netti all'anno, garantendo così la sostenibilità finanziaria dell'investimento a lungo termine per il gruppo austriaco.
L'impatto sul bilancio del Milan: calcolo dell'ammortamento e plusvalenzaDal punto di vista prettamente finanziario, l'addio del francese si rivela un'operazione strategica per le casse societarie milaniste dopo l'investimento iniziale di 37 milioni di euro per il suo cartellino. Avendo firmato un contratto quinquennale, la quota di ammortamento annua è pari a 7,4 milioni di euro; di conseguenza, tra dodici mesi il valore residuo a bilancio del giocatore scenderà a quota 22,2 milioni di euro. Un eventuale riscatto da parte del Lipsia a 28 milioni di euro genererebbe così una plusvalenza netta vicina ai 5,8 milioni di euro, alleggerendo al contempo il monte ingaggi complessivo.
Il bilancio della stagione in rossonero: i numeri dell'avventura di NkunkuL'esperienza del classe 1997 con la maglia del Diavolo si chiude così con un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali di tifosi e addetti ai lavori. Nel corso dell'annata, Nkunku ha collezionato un totale di 35 presenze ufficiali suddivise tra le 32 apparizioni in campionato, 2 presenze in Coppa Italia e il gettone accumulato nella finale di Supercoppa Italiana. I minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco sono stati 1.528, durante i quali l'attaccante ha messo a referto 8 reti complessive (delle quali 4 trasformate su calcio di rigore) e fornito 3 assist vincenti per i compagni di squadra.
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