Il calciomercato del Milan entra nella sua fase decisiva con l'imminente cessione di Christopher Nkunku al RB Lipsia, operazione per la quale mancano ormai soltanto le firme sui contratti e l'annuncio ufficiale. L'attaccante francese, classe 1997, è sbarcato nella serata di ieri in Germania, all'aeroporto della città della Sassonia, per iniziare immediatamente i primi test clinici proseguiti fino a notte fonda. Nella mattinata odierna il calciatore ha completato l'iter delle visite mediche d'idoneità sportiva, propedeutiche al suo ritorno in Bundesliga dopo una sola stagione trascorsa nel campionato di Serie A.

I dettagli economici dell'accordo: cifre del prestito e divisione dell'ingaggio

Il piano futuro in Sassonia e le cifre del nuovo contratto al 2031

L'impatto sul bilancio del Milan: calcolo dell'ammortamento e plusvalenza

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Il bilancio della stagione in rossonero: i numeri dell'avventura di Nkunku

L'intesa tra la dirigenza milanista e i vertici della galassia Red Bull è stata strutturata sulla base di undi euro, con undi euro, per unadi euro. Per quanto concerne l'impatto salariale fino al 30 giugno 2027, Milan e RB Lipsia si spartiranno equamente al 50% il pagamento dello stipendio netti del giocatore, il quale percepisce attualmente un ingaggio dadi euro netti a stagione garantito dal club di Via Aldo Rossi.Qualora il club tedesco decidesse di esercitare l'opzione di acquisto definitivo al termine della stagione, per l'attaccante transalpino è già pronto un nuovo accordo contrattuale di durata quadriennale, con scadenza ufficiale fissata al 30 giugno 2031. Per rientrare rigidamente nei tetti salariali e nei parametri economici interni vigenti all'interno del RB Lipsia, lo stipendio di Nkunku subirà una rimodulazione al ribasso, assestandosi su una cifra inferiore ai 4 milioni di euro netti all'anno, garantendo così la sostenibilità finanziaria dell'investimento a lungo termine per il gruppo austriaco.Dal punto di vista prettamente finanziario, l'addio del francese si rivela un'operazione strategica per le casse societarie milaniste dopo l'investimento iniziale didi euro per il suo cartellino. Avendo firmato un contratto quinquennale, la quota di ammortamento annua è pari a 7,4 milioni di euro; di conseguenza, tra dodici mesi il valore residuo a bilancio del giocatore scenderà a quotadi euro. Un eventuale riscatto da parte del Lipsia a 28 milioni di euro genererebbe così unadi euro, alleggerendo al contempo il monte ingaggi complessivo.L'esperienza del classe 1997 con la maglia del Diavolo si chiude così con un rendimento al di sotto delle aspettative iniziali di tifosi e addetti ai lavori. Nel corso dell'annata, Nkunku ha collezionato un totale di 35 presenze ufficiali suddivise tra le 32 apparizioni in campionato, 2 presenze in Coppa Italia e il gettone accumulato nella finale di Supercoppa Italiana. I minuti effettivi trascorsi sul terreno di gioco sono stati 1.528, durante i quali l'attaccante ha messo a referto 8 reti complessive (delle quali 4 trasformate su calcio di rigore) e fornito 3 assist vincenti per i compagni di squadra.