Il Milan piomba su Harvey Elliott del Liverpool. Valutazione da 35 milioni di euro per il trequartista ideale nel modulo di Rúben Amorim
Milan, abbiamo capito come decide Cardinale: tre indizi svelano il suo piano sul mercato
Sul fronte calciomercato, il Milan punta con decisione sulla Premier League per regalare un innesto di assoluto spessore internazionale alla squadra. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla testata britannica CaughtOffside, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino Harvey Elliott, talento inglese classe 2003 di proprietà del Liverpool. Il fantasista mancino rappresenta il profilo ideale richiesto dal tecnico Rúben Amorim per innalzare il tasso tecnico sulla trequarti del campo, con i Reds che hanno aperto alla cessione immediata del calciatore.
La valutazione del Liverpool e i precedenti del Corriere dello SportDell'interesse concreto del club di Via Aldo Rossi per il giocatore si era già occupato, nei giorni scorsi, anche il Corriere dello Sport. Il club del Merseyside valuta il cartellino del ragazzo tra i 30 e i 35 milioni di euro. Per il Milan, invece, vale tra i 20 e i 25. I dialoghi tra le parti, a quanto pare, non sono ancora partiti, ma potrebbe accadere a breve giro di posta. Acquistato nel 2019 dal settore giovanile del Fulham per una cifra inferiore ai 2 milioni di euro, il trequartista ha rappresentato per anni una delle promesse più luminose nel ciclo guidato da Jürgen Klopp, prima che le rotazioni della squadra cambiassero i piani societari a Anfield.
I numeri di Elliott: l'esperienza all'Aston Villa e la scadenza 2027Harvey Elliott vanta già un'esperienza importante ad alti livelli, avendo collezionato 149 presenze ufficiali con la maglia del Liverpool, impreziosite da 15 gol e 21 assist complessivi. Nella passata stagione agonistica, il calciatore ha vissuto un'esperienza in prestito con l'Aston Villa, dove tuttavia ha potuto racimolare appena 284 minuti distribuiti in 11 partite a causa di un pesante stop fisico. Con un contratto in scadenza il 30 giugno 2027, la rottura diplomatica con i subentrati vertici tecnici del Liverpool appare inevitabile, favorendo l'inserimento del Milan.
La collocazione tattica nel 3-4-2-1 alle spalle di Gonçalo RamosDal punto di vista tattico, l'inglese possiede le caratteristiche perfette per integrarsi nei dettami strategici della formazione milanista. Elliott è un trequartista di piede mancino che ama scambiarsi di posizione partendo dalla corsia destra per accentrarsi verso l'area di rigore. Nel sistema di gioco 3-4-2-1 impostato da Amorim, andrebbe a occupare uno dei due slot di movimento posizionati alle spalle della punta centrale Gonçalo Ramos, garantendo imprevedibilità e qualità nell'ultimo passaggio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Mercato Milan LIVE | Leão tra Aston Villa e Galatasaray. Tentativo per Inácio e Elliott?
News Calciomercato
Tomori e Fofana, le spine del calciomercato del Milan: si mobilita lo stesso Cardinale
News Calciomercato
Romano: "Gonçalo Inácio, l'agente lavora su possibili proposte". Milan ancora in corsa? Il punto
News Calciomercato
Milan, Leão in partenza: ecco la situazione tra Aston Villa, Galatasaray e Tottenham
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti