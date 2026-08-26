Sul fronte calciomercato, il Milan punta con decisione sulla Premier League per regalare un innesto di assoluto spessore internazionale alla squadra. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla testata britannica CaughtOffside, la dirigenza rossonera ha messo nel mirino Harvey Elliott, talento inglese classe 2003 di proprietà del Liverpool. Il fantasista mancino rappresenta il profilo ideale richiesto dal tecnico Rúben Amorim per innalzare il tasso tecnico sulla trequarti del campo, con i Reds che hanno aperto alla cessione immediata del calciatore.

La valutazione del Liverpool e i precedenti del Corriere dello Sport

I numeri di Elliott: l'esperienza all'Aston Villa e la scadenza 2027

La collocazione tattica nel 3-4-2-1 alle spalle di Gonçalo Ramos

Dell'interesse concreto del club di Via Aldo Rossi per il giocatore si era già occupato, nei giorni scorsi, anche il Corriere dello Sport. Il club del Merseyside valuta il cartellino del ragazzodi euro. Per il Milan, invece, vale. I dialoghi tra le parti, a quanto pare, non sono ancora partiti, ma potrebbe accadere a breve giro di posta. Acquistato nel 2019 dal settore giovanile del Fulham per una cifra inferiore ai 2 milioni di euro, il trequartista ha rappresentato per anni una delle promesse più luminose nel ciclo guidato da Jürgen Klopp, prima che le rotazioni della squadra cambiassero i piani societari a Anfield.Harvey Elliott vanta già un'esperienza importante ad alti livelli, avendo collezionato 149 presenze ufficiali con la maglia del Liverpool, impreziosite da 15 gol e 21 assist complessivi. Nella passata stagione agonistica, il calciatore ha vissuto un'esperienza in prestito con l', dove tuttavia ha potuto racimolare appena 284 minuti distribuiti in 11 partite a causa di un pesante stop fisico. Con un contratto in scadenza il, la rottura diplomatica con i subentrati vertici tecnici del Liverpool appare inevitabile, favorendo l'inserimento del Milan.Dal punto di vista tattico, l'inglese possiede le caratteristiche perfette per integrarsi nei dettami strategici della formazione milanista. Elliott è un trequartista di piede mancino che ama scambiarsi di posizione partendo dalla corsia destra per accentrarsi verso l'area di rigore. Nel sistema di giocoimpostato da Amorim, andrebbe a occupare uno dei due slot di movimento posizionati alle spalle della punta centrale, garantendo imprevedibilità e qualità nell'ultimo passaggio.