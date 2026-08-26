Una notizia clamorosa arriva direttamente dalla Turchia: il Galatasaray punta l'asticella al massimo ed entra a gamba tesa su Rafael Leao. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, il club turco avrebbe presentato un'offerta ufficiale al Milan per prendersi il cartellino del calciatore portoghese.

Calciomercato Milan, offerta del Galatasaray per Leao

Sul piatto della trattativa i turchi avrebbero offerto circa. Il club di Istanbul sta cercando di portare a termine quello che sarebbe uno dei colpi più importanti della storia recente.

Ora come ora però, resta da capire quale sarà la risposta del club rossonero. Leao ha rappresentato a lungo una delle colonne della squadra ma, a causa di innumerevoli fattori, il suo rapporto con il Milan e la tifoseria rossonera si è incrinato. La cifra formulata dal Galatasaray potrebbe appagare la dirigenza rossonera che porrebbe fine a uno dei tormentoni estivi più chiacchierati.

I due club sono in trattativa e se l'ultima offerta verbale formulata dal club turco verrà accettata, verrà spedita una proposta ufficiale e l'operazione sarà conclusa, con il calciatore, in quel caso, pronto a sbarcare in Turchia.