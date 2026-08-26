Emozione, determinazione e idee chiarissime. Alphadjo Cissè si è presentato con una mini conferenza stampa raccontando i suoi primi giorni nel mondo rossonero, il rapporto con Amorim e i retroscena che lo hanno portato a vestire la maglia del Milan.

Milan, si presenta Cissè

“In questi giorni ho cercato di rispondere a tutti i messaggi. Un mix di emozioni. Sto cercando già di pensare a venerdì. Poi avremo due giorni liberi e me li voglio godere. Ho preso il 70 perché l’80 era occupato e la prima volta in Primavera avevo il 70”.

Presente nello store di Via Dante, il calciatore rossonero ha voluto iniziare la mini conferenza di presentazione parlando dei suoi primi giorni a Milanello, focalizzandosi sulla mancata scelta del numero 80:

Successivamente, il calciatore rossonero ha voluto rivelare un importante dettaglio di mercato legato al suo arrivo a Milano, facendo riferimento al corteggiamento del PSV, per poi parlare anche del rapporto con il mister Ruben Amorim:

“Il rapporto col mister è positivo. Mi sta dando fiducia, come a tanti giovani. Per me è semplice esprimermi. A gennaio c’era il PSV, era quasi tutto fatto. Poi è arrivato il Milan e ho cambiato subito idea”.

Nonostante le sirene di mercato, il calciatore ha voluto confermare la sua presenza a Milanello, fortemente voluta dal mister rossonero:

“C’era la possibilità di fare un prestito in queste ultime settimane, ma il Mister mi ha lasciato la possibilità di esprimermi. Sono riuscito un po’ a cogliere la possibilità. Per me è un onore restare qui. Il cognome è senza accento”.

Spazio poi anche al DS del Catanzaro, che aveva riservato parole al miele nei confronti del giovane talento italiano:

“Il Direttore è una grande persona e sa fare il suo lavoro con sincerità. È stato fondamentale a Catanzaro. Alla Nazionale non ci sto pensando. Penso partita dopo partita”.

L'impatto con Milanello rappresenta una vera e propria palestra di crescita, dove il livello della rosa offrirà stimoli continui:

“Una grande possibilità per me e per rubare qualcosa dai grandi. Come Pulisic e altro in quel ruolo”.

Il nostro Stefano Bressi, intervenuto in 'conferenza', ha voluto ricordare il paragone con Robinho fatto da Massimo Ambrosini, chiedendo al calciatore se fosse d'accordo o meno con quanto dichiarato dall'ex rossonero:

“Non so dirti, non l’ho visto giocare molto. Però se lo dice lui mi fido. Ora non so dirti un altro”.

In chiusura, Cissè ha voluto parlare di due fattori: la tenuta fisica e la possibile concorrenza all'interno di Milanello:

“Non ho paura. La concorrenza fa bene a tutti. Posso solo imparare da tutti, anche da Rafa Leao. Non sono ancora al top, però sto lavorando per esserlo”.