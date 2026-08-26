Torino-Milan, l'analisi di Trevisani: "Amorim coraggioso". Ecco perché

Il Milan ha vinto e anche convinto nel gioco contro il Torino nella prima partita stagionale, valida per la Serie A 2026-27. Durante il podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha parlato della partita dei rossoneri anche il giornalista Riccardo Trevisani. Ecco il suo pensiero:

"Amorim ha messo in campo una squadra che, se leggevi i nomi, non poteva fare la Conference. Ha fatto giocare a calcio la squadra, cosa che sembrava impossibile per il Milan fino a quattro mesi fa. Chiaramente Rabiot e Modric aumentano la qualità, e si è visto non appena sono entrati. Il Milan aveva poi giocatori come Estupinan, Musah, Jashari, Cissè e Chukwueze. Aveva una squadra nominalmente incredibile, con giocatori che sembravano fuori dal progetto. Amorim è stato coraggioso, ha fatto delle scelte importanti che hanno pagato".

Questo il pensiero del telecronista che ha quindi apprezzato le scelte dell'allenatore portoghese, che ha iniziato la stagione mettendo in campo alcuni calciatori che sembravano destinati a partire sul mercato prima del suo arrivo sulla panchina del Diavolo. Nonostante le poche settimane avute di lavoro, Ruben Amorim è già riuscito a fare vedere il suo calcio contro il Torino.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

I segreti tattici del nuovo Milan di Amorim

La squadra, infatti, ha pressato benissimo in fase di non possesso , cercando la gestione del pallone dal basso anche con i difensori.

, cercando la gestione del pallone dal basso anche con i difensori. Poi verticalità, triangolazioni veloci e cambi di campo improvvisi per isolare gli esterni di centrocampo e i trequartisti nell'uno contro uno.

Vedremo se già contro il Venezia, Amorim cambierà qualcosa per quanto riguarda la formazione titolare o se punterà sugli stessi undici che hanno iniziato contro il Torino.