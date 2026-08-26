Torino-Milan, l'analisi di Trevisani: "Amorim coraggioso". Ecco perché

Le parole di Riccardo Trevisani sul nuovo Milan di Rúben Amorim dopo la vittoria contro il Torino. La svolta tattica e le ultime in vista del Venezia

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

Torino-Milan: top e flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

Il Milan ha vinto e anche convinto nel gioco contro il Torino nella prima partita stagionale, valida per la Serie A 2026-27. Durante il podcast 'Fontana di Trevi' di 'Cronache di Spogliatoio' ha parlato della partita dei rossoneri anche il giornalista Riccardo Trevisani. Ecco il suo pensiero:

"Amorim ha messo in campo una squadra che, se leggevi i nomi, non poteva fare la Conference. Ha fatto giocare a calcio la squadra, cosa che sembrava impossibile per il Milan fino a quattro mesi fa. Chiaramente Rabiot e Modric aumentano la qualità, e si è visto non appena sono entrati. Il Milan aveva poi giocatori come Estupinan, Musah, Jashari, Cissè e Chukwueze. Aveva una squadra nominalmente incredibile, con giocatori che sembravano fuori dal progetto. Amorim è stato coraggioso, ha fatto delle scelte importanti che hanno pagato".
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Questo il pensiero del telecronista che ha quindi apprezzato le scelte dell'allenatore portoghese, che ha iniziato la stagione mettendo in campo alcuni calciatori che sembravano destinati a partire sul mercato prima del suo arrivo sulla panchina del Diavolo. Nonostante le poche settimane avute di lavoro, Ruben Amorim è già riuscito a fare vedere il suo calcio contro il Torino.

I segreti tattici del nuovo Milan di Amorim

  • La squadra, infatti, ha pressato benissimo in fase di non possesso, cercando la gestione del pallone dal basso anche con i difensori.
  • Poi verticalità, triangolazioni veloci e cambi di campo improvvisi per isolare gli esterni di centrocampo e i trequartisti nell'uno contro uno.

Vedremo se già contro il Venezia, Amorim cambierà qualcosa per quanto riguarda la formazione titolare o se punterà sugli stessi undici che hanno iniziato contro il Torino.

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