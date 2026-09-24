Il calciomercato delle big italiane si accende attorno ai migliori talenti del nostro campionato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, le tre grandi storiche della Serie A, vale a dire Milan, Inter e Juventus, hanno messo prepotentemente gli occhi su Alessandro Romano. Il regista classe 2006 è la grande rivelazione del Cagliari guidato da Fabio Pisacane ed è ormai in procinto di debuttare da titolare con la maglia della Nazionale Italiana del C.T. Roberto Mancini, attesa domani sera allo stadio 'Olimpico' di Roma contro il Belgio per il primo impegno degli Azzurri nella nuova edizione di Nations League.

Alessandro Romano tra Italia e Svizzera: il caso del progetto 'Footuro'

La storia del giovane regista è caratterizzata da un curioso e intricato retroscena burocratico. Nato a Winterthur, in Svizzera, il 17 giugno 2006 da genitori italiani (il papà ha un passato calcistico nel Locarno e nel Lugano), Romano avrebbe potuto optare per la nazionalità elvetica, avendo difeso i colori delle selezioni giovanili della 'Nati' dall'Under 16 all'Under 20 tra il 2021 e il 2025. Il centrocampista, approdato nel 2022 nel vivaio della Roma, ha però scelto definitivamente l'azzurro. Una decisione di cuore che potrebbe costargli una sanzione materiale da circa 100mila franchi.

Il ragazzo ha infatti fatto parte di 'Footuro', il programma d'élite con cui la Federcalcio Svizzera seleziona e finanzia la crescita dei migliori prospetti nazionali con coach personali e test mirati. L'investimento stimato dalla Federazione elvetica è di circa 25mila franchi all'anno: il passaggio definitivo all'Italia vanifica di fatto un piano quadriennale, spingendo la Federazione svizzera a valutarne la richiesta di restituzione. Una vicenda spinosa che non sta comunque frenando la crescita esponenziale del ragazzo sul rettangolo verde.

Calciomercato: il Cagliari riscatta Romano e fissa il prezzo per Milan, Inter e Juve

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Il percorso di Romano parla chiaro: dopo l'esordio in Serie A con la Roma di Gian Piero Gasperini, il giocatore si è trasferito in prestito secco allo Spezia in Serie B. In Liguria, giocando al fianco del gioiellino di proprietà milanista, ha disputato una seconda parte di stagione ad altissimo livello. Prestazioni che hanno convinto il Cagliari a investire pesantemente su di lui in estate con la formula del prestito a 500mila euro e obbligo di riscatto fissato a poco meno di 5 milioni di euro più bonus (fino a un massimo di 6,5 milioni).I giallorossi hanno così perso il controllo del cartellino del talento. Sarà il club sardo del presidente Tommaso Giulini a gestire la sua cessione e a fare il prezzo. Secondo i dati attuali di Transfermarkt, il valore di Alessandro Romano si attesta già sui 15 milioni di euro, ma con il forte pressing di Milan, Juventus e Inter e l'imminente esordio in Nazionale, la valutazione è destinata a subire una vertiginosa impennata verso l'alto nei prossimi mesi di mercato.