Fischi per l'ex rossonero Zvonimir Boban alla 'Notte blu' in Bosnia Erzegovina: ecco la motivazione dietro alla contestazione dei tifosi
Clima molto teso in casa Dinamo Zagabria durante la tradizionale 'notte blu' tenutasi in Bosnia Erzegovina. L'evento, organizzato per permettere a una delegazione del club croato di riabbracciare circa 600 tifosi bosniaci, ha riservato un'accoglienza inaspettata al presidente del club Zvonimir Boban, ex calciatore del Milan.
Ex Milan, fischi per BobanPer la prima volta da quando ricopre la carica di Presidente, l'ex numero 10 rossonero è stato sommerso dai fischi da parte del pubblico presente. A scatenare la contestazione sono state le parole di Boban stesso in merito al progetto per la costruzione del nuovo stadio. Nel tentativo di placare gli animi e spiegare quella che è la posizione del club, il presidente ha risposto così:
"Volete una spiegazione sullo stadio? Mi ci vorrebbe un'ora e mezza... Io vi capisco, rispetto la vostra opinione, ma voi dovreste cercare di comprendere il punto di vista di altre persone. La maggior parte non si aspettava questa soluzione, ma dopo le correzioni vi piacerà molto di più. Allo stesso modo, permettete che esista una competenza tecnica; la mia opinione più sincera è che questa sia di gran lunga la soluzione migliore per il Dinamo"
Nonostante il dialogo, una porzione della tifoseria ha comunque non gradito la linea scelta dalla dirigenza, lasciando ovviamente trasparire una spaccatura piuttosto evidente.
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