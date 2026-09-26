Rassegna rossonera: il nuovo pragmatismo del tecnico, i super numeri di Zachary Athekame a Lione e la strategia societaria per blindare i big prima di gennaio
Pulisic, modulo flessibile e ... tanto altro: Milan, Amorim potrebbe aver trovato la quadra
La mattinata in casa Milan delinea le linee guida strategiche per il presente e il futuro del club di Via Aldo Rossi. Dal cambio di filosofia impresso in panchina da Rúben Amorim alle grandi manovre di calciomercato, la dirigenza rossonera sta programmando con cura i prossimi mesi. Se l'attenzione immediata è focalizzata sulle risposte dal campo in Nations League e sul rendimento di elementi chiave come Gonçalo Ramos, Christian Pulisic e il giovane talento Alphadjo Cisse, i fari sono già accesi sulle scadenze contrattuali e sui colpi invernali che coinvolgono l'asse internazionale con lo Sporting Lisbona. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, sabato 26 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.
La metamorfosi di Amorim: addio ai dogmi e spazio al pragmatismoIl primo grande cambiamento strutturale riguarda la gestione tecnica della prima squadra. Rúben Amorim sembra aver fatto tesoro della complicata avventura vissuta sulla panchina del Manchester United, abbandonando l'integralismo tattico che ne aveva limitato i risultati in Premier League. La svolta emersa a Milanello mette al centro di tutto le caratteristiche dei calciatori a disposizione: non sarà più la rosa a doversi adattare forzatamente a un modulo (il 3-4-2-1, suo marchio di fabbrica) pre-impostato, ma sarà l'assetto di gioco a plasmarsi per esaltare l'estro e l'equilibrio dei singoli interpreti rossoneri.
I verdetti dal campo: la stella Athekame e il paradosso Gonçalo RamosI riscontri sul rettangolo verde offrono notizie diametralmente opposte per l'attacco e la difesa del Diavolo. In Ligue 1 sta brillando intensamente la stella di Zachary Athekame: il terzino destro classe 2004, trasferitosi all'Olympique Lione di Paulo Fonseca con la formula del prestito secco, ha collezionato 2 gol e 2 assist nelle prime 5 presenze. Il piano dei vertici rossoneri è chiarissimo: lasciarlo crescere in Francia per poi riportarlo alla base in estate. Nota dolente, invece, per Gonçalo Ramos. Il centravanti portoghese non riesce a sbloccarsi neanche con la maglia della propria Nazionale; nel match contro il Galles, il C.T. lo ha inserito con compiti prettamente difensivi e di pressione alta. Per il Milan diventa vitale che l'ex PSG ritrovi fiducia e confidenza con il gol per supportare il reparto offensivo.
Strategia rinnovi: blindare i big e il gioiello Alphadjo CissePrima di tuffarsi nelle trattative invernali, la priorità assoluta di RedBird è blindare i pilastri della rosa attuale per il presente e soprattutto per il futuro. La dirigenza vuole formalizzare entro dicembre i rinnovi contrattuali di Christian Pulisic, Adrien Rabiot e Strahinja Pavlović, elementi cardine nello scacchiere di Amorim. A questa lista di priorità, la nostra redazione aggiunge con forza il nome di Alphadjo Cisse: il giovane trequartista sta impressionando per qualità e personalità, e un adeguamento immediato diventa fondamentale per respingere i primi pericolosi assalti dei top club europei.
Calciomercato di riparazione: pronti 40 milioni per Gonçalo InácioIn vista della sessione di riparazione di gennaio, gli obiettivi sono già pianificati. Il Milan tornerà alla carica con estrema decisione su Gonçalo Inácio, difensore centrale e capitano dello Sporting Lisbona. Dopo il tentativo sfumato nelle ultime ore di agosto per motivi di tempistiche dei portoghesi, la dirigenza milanista è pronta a mettere sul piatto i 40 milioni di euro richiesti. Il centrale classe 2001, pupillo di Amorim che lo ha lanciato nel calcio che conta, rappresenta il rinforzo ideale per completare definitivamente il pacchetto arretrato rossonero.
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