La mattinata in casa Milan delinea le linee guida strategiche per il presente e il futuro del club di Via Aldo Rossi. Dal cambio di filosofia impresso in panchina da Rúben Amorim alle grandi manovre di calciomercato, la dirigenza rossonera sta programmando con cura i prossimi mesi. Se l'attenzione immediata è focalizzata sulle risposte dal campo in Nations League e sul rendimento di elementi chiave come Gonçalo Ramos, Christian Pulisic e il giovane talento Alphadjo Cisse, i fari sono già accesi sulle scadenze contrattuali e sui colpi invernali che coinvolgono l'asse internazionale con lo Sporting Lisbona. Ecco a voi, dunque, le 'Top News' della mattina di oggi, sabato 26 settembre 2026, selezionate e analizzate da 'PianetaMilan.it'.

La metamorfosi di Amorim: addio ai dogmi e spazio al pragmatismo

I verdetti dal campo: la stella Athekame e il paradosso Gonçalo Ramos

Strategia rinnovi: blindare i big e il gioiello Alphadjo Cisse

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