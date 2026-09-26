Il futuro della fascia destra del Milan potrebbe essere già scritto e porta il nome di Zachary Athekame. Il terzino destro svizzero, classe 2004, si è trasferito durante l'ultima sessione estiva di calciomercato all'Olympique Lione. Un'operazione definita sulla base di un prestito secco: come rivelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, la scelta del calciatore è stata dettata dall'unica e precisa volontà di trovare un minutaggio continuo e giocare con regolarità ad alti livelli.

La strategia del Milan: prestito secco alla corte di Paulo Fonseca

Nel consolidato scacchiere tattico di Rúben Amorim,, gli spazi per il giovane elvetico sarebbero stati inevitabilmente ridotti. Per questo motivo, i vertici di Via Aldo Rossi hanno pianificato un percorso di crescita strategico della durata di un anno lontano da Milano, mantenendo però il totale controllo sul cartellino del ragazzo. Nel ratificare l'accordo con l'OL, club guidato in panchina dall'ex tecnico rossonero Paulo Fonseca, il Diavolo ha opposto un netto rifiuto all'inserimento di qualsiasi opzione di riscatto in favore della compagine francese.

La dirigenza milanista crede fermamente nel potenziale del classe 2004, e i primi riscontri provenienti dalla Ligue 1 stanno dando pienamente ragione alla linea societaria. L'impatto di Athekame nel campionato transalpino è stato a dir poco devastante: nelle prime 5 partite disputate, il laterale ha già collezionato un bottino di 2 gol e 2 assist, attirando su di sé le attenzioni degli addetti ai lavori.

Le parole di Athekame: "Lione è un passaggio, voglio tornare in rossonero"

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A confermare la perfetta sintonia tra i piani del club e le ambizioni personali è stato lo stesso difensore svizzero. In, e ripresa dal quotidiano romano, Athekame ha tracciato un bilancio della sua esperienza in Italia e spiegato i retroscena del suo addio temporaneo: «Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, decisamente più tattico rispetto a quelli a cui ero abituato».Il terzino ha poi chiarito come il cambio di guida tecnica a Milanello abbia accelerato la decisione di fare le valigie, senza però intaccare il suo legame con i colori rossoneri: «Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato chiaramente con il nuovo mister e insieme abbiamo deciso che cambiare maglia per questa stagione fosse la soluzione migliore. A Milano mi sono trovato splendidamente, sono a tutti gli effetti un giocatore del Milan. Ora la mia testa è a Lione per crescere, ma il mio obiettivo primario è quello di tornare a vestire la maglia rossonera». E continuando a giocare così in Francia, il suo futuro sarà ancora rossonero.