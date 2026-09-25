Milan, Athekame e De Winter: selfie con i tifosi rossoneri | PM

Nel calcio bisogna sorprendere, e ne sa qualcosa Zachary Athekame, terzino svizzero che, poco più di un anno fa, aveva spezzato tutti i con il suo trasferimento dallo Young Boys al Milan per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Milan, le parole di Athekame

“Valuto positivamente la mia prima stagione con il Milan. Mi sono trovato bene, era un campionato nuovo, più tattico. Poi c’è stato il cambio in panchina, ho parlato con il nuovo mister e ho deciso di cambiare maglia”

Il suo primo anno in rossonero è stato positivo, caratterizzato da 27 presenze sotto la guida diPoi l'arrivo in panchina die un nuovo colpo di scena estivo: il passaggio alla corte del Lione con la formula del prestito secco. Dal ritiro della Nazionale Svizzera, il giovane calciatore ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di, ripercorrendo i suoi mesi a Milano e tracciando la linea per il suo futuro.

Nonostante il trasferimento in Francia, il legame con i colori rossoneri rimane comunque fortissimo e le idee riguardo al suo futuro sono ben chiare:

“A Milano mi sono trovato molto bene, sono un giocatore del Milan. Ora sono a Lione, ma vorrei tornare”