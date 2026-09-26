Il calciomercato del Milan non si ferma e guarda già alla sessione di riparazione invernale con un obiettivo chiarissimo. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, il club rossonero non ha affatto abbandonato la pista che porta a Gonçalo Inácio, difensore centrale classe 2001 e capitano dello Sporting Lisbona. L'assalto della dirigenza di Via Aldo Rossi è stato soltanto rimandato a gennaio, mese in cui il Diavolo è intenzionato a muoversi con assoluta determinazione.

I retroscena dell'affare sfumato in estate: la richiesta dello Sporting

Il forte centrale lusitano è rimasto nei radar del Milan per tutta l'ultima sessione estiva di calciomercato. Un tentativo concreto e serrato da parte dei vertici milanisti è andato in scena nelle ultime settimane di agosto , scontrandosi tuttavia con un ostacolo insormontabile legato alle tempistiche. Il quotidiano romano ha svelato che lo Sporting Lisbona aveva sostanzialmente accettato la proposta economica del Milan, quantificabile in circa 40 milioni di euro, ponendo però una condizione vincolante: il via libera per il proprio leader difensivo sarebbe arrivato solo dopo aver individuato e tesserato un sostituto di pari valore.

La caccia al sostituto da parte della dirigenza portoghese è però fallita negli ultimi giorni di mercato, facendo di fatto saltare i margini di manovra e bloccando il trasferimento del giocatore in Italia. Un matrimonio sfumato sul traguardo ad agosto ma pronto a concretizzarsi nella sessione di gennaio, forte dell'immutata volontà del Milan di inserire il calciatore nella propria rosa.

Il piano per gennaio: pronti 40 milioni e il "fattore" Rúben Amorim

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In vista del mercato invernale, la strategia del Milan appare delineata. La dirigenza rimetterà sul tavolo delle trattative la medesima offerta da 40 milioni di euro complessivi, ritenuta la valutazione più congrua e corretta per il cartellino del talento portoghese. A facilitare in modo strategico i colloqui tra i due club potrebbe esserci un importante dettaglio burocratico: Gonçalo Inácio è assistito dall'agenzia AS1, la stessa scuderia che cura gli interessi del tecnico rossoneroProprio l'allenatore portoghese rappresenta il principale sponsor dell'operazione. Amorim conosce perfettamente le doti del difensore, avendolo lanciato in prima squadra e promosso titolare nello Sporting Lisbona fin dalla stagione 2020-2021. Il tecnico è convinto che le caratteristiche del classe 2001 siano ideali per innalzare il livello qualitativo e l'impostazione tattica della retroguardia del Milan, confermandolo come la priorità assoluta per il futuro del reparto difensivo.