Il calciomercato invernale del Milan potrebbe ripartire da un vecchio e mai dimenticato pallino estivo. Come riportato dall'edizione odierna di 'Tuttosport', a partire dal prossimo 2 gennaio 2027 la dirigenza rossonera potrebbe rimettere in piedi la trattativa per Gonçalo Inácio, difensore centrale classe 2001 e capitano dello Sporting Lisbona. Il calciatore, già inseguito a lungo durante l'estate, rappresenta il profilo ideale indicato dal tecnico Rúben Amorim per completare la retroguardia del Diavolo.

Il retroscena dell'assalto estivo: l'offerta da 40 milioni di euro

I primi contatti stabili tra il Milan e l'entourage di Gonçalo Inácio risalgono alla fine di giugno, subito dopo la chiusura del super colpocon il PSG. La trattativa è rimasta viva per tutta l'estate fino al forcing finale del 30 e 31 agosto, quando via Aldo Rossi ha presentato sul tavolo dello Sporting un'offerta ufficiale da 40 milioni di euro. Il club lusitano aveva dato il via libera all'operazione, condizionandola però al reperimento lampo di un sostituto all'altezza.

Il mancato arrivo di un rimpiazzo per la formazione di Rui Borges ha fatto tramontare l'affare negli ultimi minuti della sessione estiva. Nel frattempo, il Milan aveva completato l'innesto di Mario Gila (operazione già impostata in precedenza) e del giovane Sankhoun Diawara, e pensando - con il passare delle settimane - che il reparto così composto potesse bastare. Il dietrofront di fine agosto ha però confermato che la necessità di un centrale di prima fascia è rimasta intatta.

Il fattore Amorim e l'incastro tattico nel 3-4-2-1

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Il legame tra il tecnico rossonero e Gonçalo Inácio è solidissimo: fu proprio Amorim a lanciarlo in prima squadra neinella stagione 2020-2021. Inoltre, l'allenatore condivide con il numero 25 la stessa scuderia di procuratori, l'agenzia AS1, motivo per cui il suo nome era stato subito caldeggiato a Gerry Cardinale. Amorim dovrà fare di necessità virtù fino a dicembre, ma la dirigenza punta a regalargli il difensore come rinforzo per l'anno nuovo.Resta da sciogliere il nodo economico. Lo Sporting Lisbona, forte di un contratto in essere fino al 30 giugno 2030, potrebbe fare leva sull'imprescindibilità del giocatore per alzare le richieste sopra i 40 milioni stanziati in estate. Dal punto di vista tattico, Inácio andrebbe a occupare la posizione di leader centrale nel 3-4-2-1 di Amorim e, grazie al suo mancino naturale, offrirebbe anche una preziosa alternativa a Strahinja Pavlović nel ruolo di braccetto sinistro.